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Emekliye son dakika seyyanen zam! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi maaşına yeni sistem önerisi

SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklileri seyyanen zam oranlarını merak ediyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hesaplamada yeni bir sistem önerisi sundu. TÜED, TÜFE sisteminin bırakılmasını, 6 aylık zamların seyyanen yapılması gerektiğini belirtmişti. Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına geliyor. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılması anlamında kullanılıyor. Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de. İşte SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi maaşına yeni sistem önerisi ve detayları

01.10.2019 09:50 - Son Güncelleme: 01.10.2019 09:50
Emekliye son dakika seyyanen zam! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi maaşına yeni sistem önerisi


SEYYANEN ZAM NEDİR?

Arapça kökenli sözcük seyyanen, eşit miktarda anlamına gelmektedir. Bu sözcük daha çok siyaset jargonunda kullanılmaktadır. Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Seyyanen zam da ise zam örneğin 150 TL ise, herkesin maaşı o kadar artar. Bu açıdan seyyanen zam, düşük maaşlı çalışan için avantajlıdır.

Emekliye son dakika seyyanen zam! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi maaşına yeni sistem önerisi

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ- Kur emeklisinin zam oranında enflasyon belirleyici olurken, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hesaplamada yeni bir sistem önerdi.

Emekliye son dakika seyyanen zam! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi maaşına yeni sistem önerisi

TÜED Başkanı Kazım Ergün, enflasyona endeksli zam sisteminin bırakılıp seyyanen artış yöntemine geçilmesini istedi.

Emekliye son dakika seyyanen zam! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi maaşına yeni sistem önerisi

Mevcut sistemde, SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık enflasyon (TÜFE) oranında zam alıyor.

Emekliye son dakika seyyanen zam! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi maaşına yeni sistem önerisi

Emekliler için uygulanmakta olan TÜFE'ye endeksli bu sistemin beklentileri karşılamadığını söyleyen Ergün, şöyle konuştu:

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