Emekliye son dakika seyyanen zam! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi maaşına yeni sistem önerisi
SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklileri seyyanen zam oranlarını merak ediyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hesaplamada yeni bir sistem önerisi sundu. TÜED, TÜFE sisteminin bırakılmasını, 6 aylık zamların seyyanen yapılması gerektiğini belirtmişti. Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına geliyor. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılması anlamında kullanılıyor. Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de. İşte SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi maaşına yeni sistem önerisi ve detayları
SEYYANEN ZAM NEDİR?
Arapça kökenli sözcük seyyanen, eşit miktarda anlamına gelmektedir. Bu sözcük daha çok siyaset jargonunda kullanılmaktadır. Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Seyyanen zam da ise zam örneğin 150 TL ise, herkesin maaşı o kadar artar. Bu açıdan seyyanen zam, düşük maaşlı çalışan için avantajlıdır.