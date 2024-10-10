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Emekliye 'Refah Payı'! SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 14 bin 180 TL taban maaş formülü ele alınacak

Yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 41.5 olarak açıklanmasının ardından milyonlarca emekli ve memurun gözü, yapılacak zam oranlarına çevrildi. Özellikle enflasyon farkının ödenmesi ve taban maaş artışının yapılması, yeni maaşların belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak. Peki, bu hesaplamalara göre taban maaş ne kadar artacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 06:39 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 06:39
Emekliye ’Refah Payı’! SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 14 bin 180 TL taban maaş formülü ele alınacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon verisiyle birlikte 2024 yılının son çeyreğine dair önemli ipuçları elde edildi. Eylül ayı enflasyonu ile birlikte Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan 3 aylık enflasyon oranı yüzde 8.92 olarak gerçekleşti. Bu oran yıl sonunda yapılacak maaş zamları için kritik bir öneme sahip. Memur ve emekli maaş artışları 6 aylık enflasyon verisi üzerinden belirleneceği için önümüzdeki 3 ayın enflasyon rakamları merakla bekleniyor.

Emekliye ’Refah Payı’! SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 14 bin 180 TL taban maaş formülü ele alınacak

Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritasının yer aldığı Orta Vadeli Program'da 2024 yılı sonu için enflasyon hedefi yüzde 41.5 olarak revize edildi.

Emekliye ’Refah Payı’! SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 14 bin 180 TL taban maaş formülü ele alınacak

Yıl sonunda enflasyon tahmininin tutması durumunda 6 aylık oran da yüzde 13.44 olarak hesaplanıyor. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin enflasyon artış oranı yüzde 13.44 olurken memurların artış oranı ise bu tahmine göre yüzde 9.31 oluyor.

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