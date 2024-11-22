EMEKLİYE REFAH PAYI! Ocak zammında ne bekleniyor? SSK ve Bağ-Kur’lular ile memurların artışı eşitlenir mi?

Yaklaşık 16.4 milyon emekli merakla aylıklarında ne kadar artış olacağını beklemeye başladı. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı üzerinden fark verilecek.

4 PUANLIK FARK

Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyonu tahminine göre Ocak ayı zam oranı memur emeklilerinde yüzde 4.95 enflasyon farkıyla yüzde 11.25, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 15.45 bekleniyor. Anketlerdeki tahminler de ağırlıklı olarak zam oranının memur emeklilerinde yüzde 11-12, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 15-16 seviyelerinde gerçekleşeceği yönünde.