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EMEKLİYE REFAH PAYI! Ocak zammında ne bekleniyor? SSK ve Bağ-Kur'lular ile memurların artışı eşitlenir mi?

Ocak zammının memur emeklilerinde yüzde 11-12, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 15-16 çıkması beklenirken, refah payıyla oranların eşitlenmesi gündemde.

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 07:03 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 07:03
EMEKLİYE REFAH PAYI! Ocak zammında ne bekleniyor? SSK ve Bağ-Kur’lular ile memurların artışı eşitlenir mi?

Yaklaşık 16.4 milyon emekli merakla aylıklarında ne kadar artış olacağını beklemeye başladı. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı üzerinden fark verilecek.

EMEKLİYE REFAH PAYI! Ocak zammında ne bekleniyor? SSK ve Bağ-Kur’lular ile memurların artışı eşitlenir mi?

4 PUANLIK FARK
Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyonu tahminine göre Ocak ayı zam oranı memur emeklilerinde yüzde 4.95 enflasyon farkıyla yüzde 11.25, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 15.45 bekleniyor. Anketlerdeki tahminler de ağırlıklı olarak zam oranının memur emeklilerinde yüzde 11-12, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 15-16 seviyelerinde gerçekleşeceği yönünde.

EMEKLİYE REFAH PAYI! Ocak zammında ne bekleniyor? SSK ve Bağ-Kur’lular ile memurların artışı eşitlenir mi?

EŞİT ZAM FORMÜLÜ
Kesin zam oranı 3 Ocak'ta belli olacak. Bu artışlarla birlikte refah payı da masaya yatırılacak. Hem SSK ve Bağ- Kur hem memur emeklilerine refah payı verilmesi bekleniyor.

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