Aralık ayı yaklaştı: 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Taraflar ne düşünüyor?

Aralık ayı yaklaşırken, yeni asgari ücret de gündeme oturdu. Hem işçi hem işveren asgari ücrette yapılacak artışa kilitlendi. Çalışma Bakanlığı, ay başında komisyon çalışmalarını başlatacak.

15 üyeli Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçileri 5'er üyeyle Türk-İş, işverenleri de 5'er üyeyle TİSK temsil edecek. Veriler değerlendirilip teklifler ve talepler masaya taşınarak Aralık sonuna kadar karar verilecek.