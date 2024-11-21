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Aralık ayı yaklaştı: 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Taraflar ne düşünüyor?

Yeni asgari ücret için süreç yaklaşırken, hem işçi hem işveren hem hükümet temsilcilerinden birbiri ardına mesajlar gelmeye başladı. Hükümet 'uzlaşı'nın altını çizerken, işçiler 'geçim ücreti', işveren de 'denge' vurgusu yapıyor...

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 07:04 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 07:04
Aralık ayı yaklaştı: 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Taraflar ne düşünüyor?

Aralık ayı yaklaşırken, yeni asgari ücret de gündeme oturdu. Hem işçi hem işveren asgari ücrette yapılacak artışa kilitlendi. Çalışma Bakanlığı, ay başında komisyon çalışmalarını başlatacak.

Aralık ayı yaklaştı: 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Taraflar ne düşünüyor?

15 üyeli Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçileri 5'er üyeyle Türk-İş, işverenleri de 5'er üyeyle TİSK temsil edecek. Veriler değerlendirilip teklifler ve talepler masaya taşınarak Aralık sonuna kadar karar verilecek.

Aralık ayı yaklaştı: 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Taraflar ne düşünüyor?

Komisyon toplantıları öncesi asgari ücrete ilişkin mesajlar gelmeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün "Emeklimizi, memurumuzu, asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeyeceğiz" derken; ekonomi yönetimi de bugüne kadarki açıklamalarında ücretin 'uzlaşıyla' belirlenmesinin önemine değindi.

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