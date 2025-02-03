EMEKLİYE MEMURA 1 AYLIK ZAM! İlk veri %5.03: Temmuzda en düşük SSK, Bağkur maaşı ne kadar olacak?

Emekliler, 2025 yılında maaş zamlarının yanı sıra ikramiye ve promosyon gibi çeşitli imkanlarla kazançlarını artırma fırsatı bulacak. 2025'in ilk maaş zam oranları açıklandı ve emekliler için çok önemli bir dönemeç yaklaşıyor.

Maaş Artış Oranları ve Taban Aylık Düzenlemeleri 2025 yılı için belirlenen ilk zam oranlarına göre memur emeklilerine yüzde 11.54, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 15.75 oranında maaş artışı yapılacak. Bu artışlar, emeklilerin maaşlarını önemli ölçüde artıracak.

Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylıkları, 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarılacak. Bu düzenleme yasalaşırsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaş günlerinde yüzde 15.75 zamlı kök aylık alacak ve artışa ek olarak, taban aylık olarak 14 bin 469 lira ödenecek.

İkramiye ve Promosyon Olanakları Maaş artışlarının yanı sıra, emekliler, ikramiye ve promosyon gibi ek gelir imkanlarıyla da kazançlarını artırma fırsatına sahip olacak. Özellikle memur emeklilerine yönelik ek ödeme ve promosyon fırsatları, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltecek.