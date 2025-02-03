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EMEKLİYE MEMURA 1 AYLIK ZAM! İlk veri %5.03: Temmuzda en düşük SSK, Bağkur maaşı ne kadar olacak?

2025 yılı Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak maaş artışları ve ek zam farkları şimdiden merak ediliyor. Temmuz ayında yapılacak olan zamlar ilk altı aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. 2025 yılının ilk yarısındaki enflasyon oranı emeklilerin, memurların maaşlarına yansıyacak. Enflasyon verilerinden bugün ilki belli oldu. İşte merak edilen hesaplamalar.

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Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 09:49 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 10:07
EMEKLİYE MEMURA 1 AYLIK ZAM! İlk veri %5.03: Temmuzda en düşük SSK, Bağkur maaşı ne kadar olacak?

Emekliler, 2025 yılında maaş zamlarının yanı sıra ikramiye ve promosyon gibi çeşitli imkanlarla kazançlarını artırma fırsatı bulacak. 2025'in ilk maaş zam oranları açıklandı ve emekliler için çok önemli bir dönemeç yaklaşıyor.

EMEKLİYE MEMURA 1 AYLIK ZAM! İlk veri %5.03: Temmuzda en düşük SSK, Bağkur maaşı ne kadar olacak?

Maaş Artış Oranları ve Taban Aylık Düzenlemeleri

2025 yılı için belirlenen ilk zam oranlarına göre memur emeklilerine yüzde 11.54, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 15.75 oranında maaş artışı yapılacak. Bu artışlar, emeklilerin maaşlarını önemli ölçüde artıracak.

EMEKLİYE MEMURA 1 AYLIK ZAM! İlk veri %5.03: Temmuzda en düşük SSK, Bağkur maaşı ne kadar olacak?

Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylıkları, 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarılacak. Bu düzenleme yasalaşırsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaş günlerinde yüzde 15.75 zamlı kök aylık alacak ve artışa ek olarak, taban aylık olarak 14 bin 469 lira ödenecek.

EMEKLİYE MEMURA 1 AYLIK ZAM! İlk veri %5.03: Temmuzda en düşük SSK, Bağkur maaşı ne kadar olacak?

İkramiye ve Promosyon Olanakları

Maaş artışlarının yanı sıra, emekliler, ikramiye ve promosyon gibi ek gelir imkanlarıyla da kazançlarını artırma fırsatına sahip olacak. Özellikle memur emeklilerine yönelik ek ödeme ve promosyon fırsatları, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltecek.

EMEKLİYE MEMURA 1 AYLIK ZAM! İlk veri %5.03: Temmuzda en düşük SSK, Bağkur maaşı ne kadar olacak?

İLK VERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bugün açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte ilk oran gelmiş olacak.

EMEKLİYE MEMURA 1 AYLIK ZAM! İlk veri %5.03: Temmuzda en düşük SSK, Bağkur maaşı ne kadar olacak?

Temmuz Zammı: SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ek Artış

Temmuz ayında yapılacak zamlar emeklilerin kazançları üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, yılın ilk yarısındaki enflasyon oranı dikkate alınarak ek bir zam yapılacak.

EMEKLİYE MEMURA 1 AYLIK ZAM! İlk veri %5.03: Temmuzda en düşük SSK, Bağkur maaşı ne kadar olacak?

Memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Bu, memur emeklilerinin maaşlarını önemli ölçüde artıracak.

EMEKLİYE MEMURA 1 AYLIK ZAM! İlk veri %5.03: Temmuzda en düşük SSK, Bağkur maaşı ne kadar olacak?

Temmuz Zammı Takvimi

Temmuz ayında yapılacak zamlar ve maaş düzenlemeleri için belirlenen takvim de netleşti. İşte Temmuz ayında emeklileri bekleyen önemli tarihler:

1-5 Temmuz: Memur emeklilerine maaş ve zam farkı verilecek.

EMEKLİYE MEMURA 1 AYLIK ZAM! İlk veri %5.03: Temmuzda en düşük SSK, Bağkur maaşı ne kadar olacak?

3 Temmuz: Zam oranı açıklanacak.
15 Temmuz: Memur emeklilerine zamlı maaş ödemeleri yapılacak.

EMEKLİYE MEMURA 1 AYLIK ZAM! İlk veri %5.03: Temmuzda en düşük SSK, Bağkur maaşı ne kadar olacak?

17-26 Temmuz: SSK emeklilerine zamlı maaş ödemeleri gerçekleştirilecek.
25-28 Temmuz: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş ödemeleri yapılacak.

EMEKLİYE MEMURA 1 AYLIK ZAM! İlk veri %5.03: Temmuzda en düşük SSK, Bağkur maaşı ne kadar olacak?

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)