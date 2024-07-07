Emekliye ek zam tablosu çıktı %35 oran masada! SSK, Bağ-Kur'luya 10 puan refah payı hesabı yapıldı! 7.500, 8.000 TL kök maaş alana...

1 Emekliler cephesinde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranına göre belirleniyor. Örneğin, Ocak zammı için Temmuz-Aralık, Temmuz zammı için ise Ocak-Haziran dönemindeki enflasyon oranı baz alınıyor. Hesaplanan bu oran, emekli maaşlarına doğrudan ekleniyor. Yani, enflasyon ne kadar yüksekse, emeklilerin maaş artışı da o kadar fazla oluyor. Peki, enflasyona ek olarak zam gelecek mi? Kök maaşa refah payı eklenecek mi? İşte detaylar...

2 Hesabıma ne kadar yatacak?

Temmuz zammı yatırılan paraya değil, kök aylığa yansıtılacak. Eğer emeklinin kök aylığı 10 bin liraysa bu tutara Temmuz zammı ilave edilecek. Ancak emeklinin kök aylığı daha düşükse ve taban aylık ödemesine ilişkin düzenleme kapsamında 10 bin lira yatırılıyorsa, Temmuz ayı zam oranı kök aylığa eklenecek.