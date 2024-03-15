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Emekliye ayda 3.500 TL destek müjdesi geldi! 2.4 milyon SSK, Bağ-Kur'luya bayram önü 4'ü 1 arada kazanç! 10.000 TL üstü maaş alanlar...

Yıllardır beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyon kişinin emekli olmasını sağlarken, bu yıl da 400 bin kişiye daha emeklilik kapısını aralıyor. Ancak EYT'liler için sadece emeklilik maaşı almakla kalmıyor, aynı zamanda çeşitli avantajlardan da yararlanıyorlar. Bu yıl emekli olana 4 kazanç birden sağlanırken, tüm emekliler için de yeni destekler geliyor. Aile Bakanlığı ilk destek uygulamasını hayata geçiriyor ve düşük aylık alan emeklilere yönelik "Emekli Kart" ile elektrik, doğal gaz ve gıda desteği sağlanacak.

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 06:36 Güncelleme 15 Mart 2024, 06:36
Emekliye ayda 3.500 TL destek müjdesi geldi! 2.4 milyon SSK, Bağ-Kur’luya bayram önü 4’ü 1 arada kazanç! 10.000 TL üstü maaş alanlar... 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü "Emekliler Yılı" ilan etmesinin ardından, Türkiye'de emeklilere yönelik destek ve hizmetlerin artırılması amacıyla tüm bakanlıklarda önemli adımlar atılıyor. Her bakanlık, kendi görev ve yetki alanı içinde emeklilere dönük projeler geliştirdi ve bu projeler önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacak. Peki, bu yıl emeklilere yönelik hangi destekler sağlanacak? İşte detaylar...

Emekliye ayda 3.500 TL destek müjdesi geldi! 2.4 milyon SSK, Bağ-Kur’luya bayram önü 4’ü 1 arada kazanç! 10.000 TL üstü maaş alanlar... 2

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü 'Emekliler Yılı' ilan etmesinin ardından tüm bakanlıklarda emeklilere dönük atılabilecek adımlara ilişkin farklı seçenekler masaya yatırıldı. Her kurum kendi görev ve yetki alanı içindeki projeleri hazırladı. Tamamlanan projeler önümüzdeki günlerde parça parça kamuoyuna duyurulacak.

Emekliye ayda 3.500 TL destek müjdesi geldi! 2.4 milyon SSK, Bağ-Kur’luya bayram önü 4’ü 1 arada kazanç! 10.000 TL üstü maaş alanlar... 3

Bu arada AK Partili belediyeler de seçim meydanlarında emeklilere dönük destekleri açıklamaya başladı. Bu vaatler de 31 Mart'tan sonra hızla hayata geçirilecek. Emeklilere dönük ilk adım Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından atılacak. Bakanlık, dar gelirli vatandaşlara yönelik sürdürdüğü desteklerden emeklilerin de yararlanmasını sağlayacak. Bunun için yasal bir düzenlemeye gereksinim bulunmadığı, Bakanlık'ın yetkisi dahilinde 'emekli destek projesinin' hayata geçirilebileceği bildirildi.

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