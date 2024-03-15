Emekliye ayda 3.500 TL destek müjdesi geldi! 2.4 milyon SSK, Bağ-Kur'luya bayram önü 4'ü 1 arada kazanç! 10.000 TL üstü maaş alanlar...

1 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü "Emekliler Yılı" ilan etmesinin ardından, Türkiye'de emeklilere yönelik destek ve hizmetlerin artırılması amacıyla tüm bakanlıklarda önemli adımlar atılıyor. Her bakanlık, kendi görev ve yetki alanı içinde emeklilere dönük projeler geliştirdi ve bu projeler önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacak. Peki, bu yıl emeklilere yönelik hangi destekler sağlanacak? İşte detaylar...

2 Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü 'Emekliler Yılı' ilan etmesinin ardından tüm bakanlıklarda emeklilere dönük atılabilecek adımlara ilişkin farklı seçenekler masaya yatırıldı. Her kurum kendi görev ve yetki alanı içindeki projeleri hazırladı. Tamamlanan projeler önümüzdeki günlerde parça parça kamuoyuna duyurulacak.