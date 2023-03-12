Emekliye 9.500 TL ödeme! EYT 1-2-3-4-5 Nisan 2023 PROMOSYON ÜCRET LİSTESİ: 19 bankanın onayından geçti! Ziraat, PTT, Vakıfbank, Halkbank...

EYT'lilerin emekli aylığıyla beraber promosyon süreci de start verecek. SGK'ya emekli aylığı başvurusunda bulunanlar, banka seçip promosyon imkanına da kavuşacak. Tutarların Nisan ayında daha da artması bekleniyor. Peki, banka seçiminde nelere dikkat edilmeli? Nisan ayında promosyon ödemeleri ne kadar olacak? İşte merak edilenler...