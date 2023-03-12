Emekliye 9.500 TL ödeme! EYT 1-2-3-4-5 Nisan 2023 PROMOSYON ÜCRET LİSTESİ: 19 bankanın onayından geçti! Ziraat, PTT, Vakıfbank, Halkbank...
Emekli promosyon ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Nisan ayına sayılı haftalar kala günemde 'promosyon ücretleri' konusu merak ediliyor. 2 milyonu aşkın EYT'liler de promosyon fırsatından yararlanacak. Bu kapsamda bankalar rekabet yarışına girdi. Ayrıca promosyonun yanında ek fırsatlar sunuluyor. Kampanya yarışının Nisan'da daha da artması bekleniyor. Peki, Nisan ayı en yüksek promosyon ödemesi hangi bankada? İşte liste liste merak edilenler!
12.03.2023 16:27 - Son Güncelleme: 12.03.2023 16:27
EYT'lilerin emekli aylığıyla beraber promosyon süreci de start verecek. SGK'ya emekli aylığı başvurusunda bulunanlar, banka seçip promosyon imkanına da kavuşacak. Tutarların Nisan ayında daha da artması bekleniyor. Peki, banka seçiminde nelere dikkat edilmeli? Nisan ayında promosyon ödemeleri ne kadar olacak? İşte merak edilenler...