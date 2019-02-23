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Emekliye 9 bin 688 TL | Evde bakım desteği almanın şartları neler?

Beklenen yasa yürürlüğe girdi. Bayram ikramiyeleri, evde bakım desteğinin gelir hesaplamasında dikkate alınmayacak. Bu nedenle bakım desteği kesilenlere de alamadığı yardımlar toplu olarak ödenecek. 9 bin 688 liraya varan toplu ödeme söz konusu olacak. Peki, evde bakım desteği almanın şartları neler? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

23.02.2019 07:56 - Son Güncelleme: 23.02.2019 07:56
Emekliye 9 bin 688 TL | Evde bakım desteği almanın şartları neler?

Emekli maaşı, ölüm aylığı, malullük aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlara yılda 2 kez verilen biner lira bayram ikramiyesi, evde bakım desteğine engel olmayacak. Meclis'ten geçen ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre; bayram ikramiyeleri, evde bakım desteği için aranan gelir şartında dikkate alınmayacak.

Emekliye 9 bin 688 TL | Evde bakım desteği almanın şartları neler?

Destek, bayram ikramiyesi nedeniyle kesilmeyecek. Evde bakım hizmeti desteği kesilenler de yardımın kesildiği döneme ait tüm paraları topluca bir seferde alabilecek. Böylece 9 bin 688 liraya varan toplu ödeme söz konusu olabilecek.

Emekliye 9 bin 688 TL | Evde bakım desteği almanın şartları neler?

TOPLU ÖDENECEK
Evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara geçen yılın ikinci yarısında aylık bin 179 lira 40 kuruş ödeniyordu. Ocak ayından itibaren de bu tutar bin 305 lira 97 kuruşa yükseldi.

Emekliye 9 bin 688 TL | Evde bakım desteği almanın şartları neler?

Geçtiğimiz yıl Haziran'da Ramazan Bayramı'ndan önce verilen ilk ikramiye nedeniyle Temmuz'da yardımı kesilen kişi, 2018'den 7 bin 76 lira 40 kuruş (1.179,40 x 6 ay) ve 2019'un Ocak ve Şubat ayında da bin 305 lira 97 kuruştan 2 aylık 2 bin 611 lira 94 kuruş olmak üzere 9 bin 688 lira 34 kuruş yardımı toplu olarak alacak.

Emekliye 9 bin 688 TL | Evde bakım desteği almanın şartları neler?

Ağustos'ta Kurban Bayramı öncesi verilen bin liralık ikramiye nedeniyle Eylül'de bakım yardımı kesilen kişiye ise 2018'den 4 bin 717 lira 60 kuruş (1.179,40 x 4 ay), 2019'un Ocak ve Şubat ayından da 2 bin 611 lira 94 kuruş olmak üzere toplam 7 bin 329 lira 54 kuruş toplu ödeme olacak.

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