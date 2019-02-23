Emekliye 9 bin 688 TL | Evde bakım desteği almanın şartları neler?
Beklenen yasa yürürlüğe girdi. Bayram ikramiyeleri, evde bakım desteğinin gelir hesaplamasında dikkate alınmayacak. Bu nedenle bakım desteği kesilenlere de alamadığı yardımlar toplu olarak ödenecek. 9 bin 688 liraya varan toplu ödeme söz konusu olacak. Peki, evde bakım desteği almanın şartları neler? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
23.02.2019 07:56
- Son Güncelleme: 23.02.2019 07:56
Emekli maaşı, ölüm aylığı, malullük aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlara yılda 2 kez verilen biner lira bayram ikramiyesi, evde bakım desteğine engel olmayacak. Meclis'ten geçen ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre; bayram ikramiyeleri, evde bakım desteği için aranan gelir şartında dikkate alınmayacak.
Geçtiğimiz yıl Haziran'da Ramazan Bayramı'ndan önce verilen ilk ikramiye nedeniyle Temmuz'da yardımı kesilen kişi, 2018'den 7 bin 76 lira 40 kuruş (1.179,40 x 6 ay) ve 2019'un Ocak ve Şubat ayında da bin 305 lira 97 kuruştan 2 aylık 2 bin 611 lira 94 kuruş olmak üzere 9 bin 688 lira 34 kuruş yardımı toplu olarak alacak.
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