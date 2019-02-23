Emekliye 9 bin 688 TL | Evde bakım desteği almanın şartları neler?

Geçtiğimiz yıl Haziran'da Ramazan Bayramı'ndan önce verilen ilk ikramiye nedeniyle Temmuz'da yardımı kesilen kişi, 2018'den 7 bin 76 lira 40 kuruş (1.179,40 x 6 ay) ve 2019'un Ocak ve Şubat ayında da bin 305 lira 97 kuruştan 2 aylık 2 bin 611 lira 94 kuruş olmak üzere 9 bin 688 lira 34 kuruş yardımı toplu olarak alacak.