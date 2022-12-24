Emekliye 6.575 TL, Memura 10.999 TL MAAŞ! Ocak 2023'te %70.18 ZAM+ 10 P. Refah Payı+ %8 Toplu Sözleşme! YAZI TURA atıldı! 3.500, 4.000, 5.500 TL aylık alanlar...
Asgari ücretin tamamlanmasının hemen ardından gözler memur ve emekli zammına çevrildi. Zam oranının netleşmesi için 3 Ocak'taki enflasyon verileri beklenirken, refah payı sinyali de geliyor. Yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminleri yüzde 65 ile yüzde 70.18 arasında yer alıyor. Memur ve emeklilerine %8 toplu sözleşme artışı da yansıtılacak. Bu kapsamda emeklilere en az 4.184 TL, Memura 9.000 TL civarı maaş verilecek. Haberimizde tablo tablo 2023 emekli memur maaş hesaplamasına yer verdik. Peki, en düşük ve en yüksek emekli memur maaşı kaç TL olacak? İşte detaylar haberimizde!
24.12.2022 19:30 - Son Güncelleme: 24.12.2022 19:30
Milyonlarca emekli ve memur yıl başının yaklaşması ile birlikte gözünü ocak zammına çevirdi. Buradan gelecek müjdeli bir haberi bekleyen emekliler ve memurlar Ocak ayında yapılacak zam oranının ne kadar olacağını da merak ediyor. Merkez Bankası tarafından yeni yıl sonu enflasyon tahmini açıkladı. Peki, 2023 Ocak emekli memur zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte en yeni emekli memur 2023 zam tablosu haberimizde!