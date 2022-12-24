Emekliye 6.575 TL, Memura 10.999 TL MAAŞ! Ocak 2023’te %70.18 ZAM+ 10 P. Refah Payı+ %8 Toplu Sözleşme! YAZI TURA atıldı! 3.500, 4.000, 5.500 TL aylık alanlar...

Milyonlarca emekli ve memur yıl başının yaklaşması ile birlikte gözünü ocak zammına çevirdi. Buradan gelecek müjdeli bir haberi bekleyen emekliler ve memurlar Ocak ayında yapılacak zam oranının ne kadar olacağını da merak ediyor. Merkez Bankası tarafından yeni yıl sonu enflasyon tahmini açıkladı. Peki, 2023 Ocak emekli memur zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte en yeni emekli memur 2023 zam tablosu haberimizde!