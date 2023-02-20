Emekliye %6 EK ZAM + 1300 TL İntibak! SSK, Bağkur’luya 6.498 TL, Memura 12.000 TL maaş! Aylıklar sil baştan değişiyor! %30,75 enflasyon farkı:5.500, 6.000 TL üstü...

Ocak ve Temmuz ayında emekli ve memurlara yapılacak olan zam oranları oldukça merak ediliyor ve öncesinde bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarını hızlandırıyor. Şu ana kadar 1 aylık oran kalem kalem Temmuz maaş zammı şekillenirken ek artış konusu da netleşmeye başladı. En düşük maaş 6.498 TL olarak alınacak ve konuyla ilgili ipuçları da gelmeye başladı. Peki, emekli memur Temmuz zammı kaç TL olacak? İşte detaylar...