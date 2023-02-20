Emekliye %6 EK ZAM + 1300 TL İntibak! SSK, Bağkur'luya 6.498 TL, Memura 12.000 TL maaş! Aylıklar sil baştan değişiyor! %30,75 enflasyon farkı:5.500, 6.000 TL üstü...
Ocak ayında emekli ve memurlar zamlı maaşlarına kavuştu. Şimdi gözler Temmuz zammına ve intibak düzenlemesine çevrildi. 2023 yılının ilk verisi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Piyasa katılımcıları gelecek 12 ay için enflasyonun yüzde 30,75 olacağını öngördü. Açıklanan veriler ışığında Temmuz zammı için ilk ipuçları da uzmanlar tarafından hesaplandı. Peki, Temmuz'da emekli memur maaşları ne kadar olacak? Emekliye ek zam gelecek mi? İşte en güncel tablo!
20.02.2023 13:58 - Son Güncelleme: 20.02.2023 13:58
Ocak ve Temmuz ayında emekli ve memurlara yapılacak olan zam oranları oldukça merak ediliyor ve öncesinde bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarını hızlandırıyor. Şu ana kadar 1 aylık oran kalem kalem Temmuz maaş zammı şekillenirken ek artış konusu da netleşmeye başladı. En düşük maaş 6.498 TL olarak alınacak ve konuyla ilgili ipuçları da gelmeye başladı. Peki, emekli memur Temmuz zammı kaç TL olacak? İşte detaylar...
PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYINLANDI!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Ankete göre 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 30,44'ten yüzde 30,75'e yükseldi. Yıl sonu enflasyon beklentisinde ise 3 puanlık yukarı yönlü revizyon yapıldı.