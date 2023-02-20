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Haberler Ekonomi Emekliye %6 EK ZAM + 1300 TL İntibak! SSK, Bağkur'luya 6.498 TL, Memura 12.000 TL maaş! Aylıklar sil baştan değişiyor! %30,75 enflasyon farkı:5.500, 6.000 TL üstü...

Emekliye %6 EK ZAM + 1300 TL İntibak! SSK, Bağkur'luya 6.498 TL, Memura 12.000 TL maaş! Aylıklar sil baştan değişiyor! %30,75 enflasyon farkı:5.500, 6.000 TL üstü...

Ocak ayında emekli ve memurlar zamlı maaşlarına kavuştu. Şimdi gözler Temmuz zammına ve intibak düzenlemesine çevrildi. 2023 yılının ilk verisi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Piyasa katılımcıları gelecek 12 ay için enflasyonun yüzde 30,75 olacağını öngördü. Açıklanan veriler ışığında Temmuz zammı için ilk ipuçları da uzmanlar tarafından hesaplandı. Peki, Temmuz'da emekli memur maaşları ne kadar olacak? Emekliye ek zam gelecek mi? İşte en güncel tablo!

20.02.2023 13:58 - Son Güncelleme: 20.02.2023 13:58
Emekliye %6 EK ZAM + 1300 TL İntibak! SSK, Bağkur’luya 6.498 TL, Memura 12.000 TL maaş! Aylıklar sil baştan değişiyor! %30,75 enflasyon farkı:5.500, 6.000 TL üstü...

Ocak ve Temmuz ayında emekli ve memurlara yapılacak olan zam oranları oldukça merak ediliyor ve öncesinde bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarını hızlandırıyor. Şu ana kadar 1 aylık oran kalem kalem Temmuz maaş zammı şekillenirken ek artış konusu da netleşmeye başladı. En düşük maaş 6.498 TL olarak alınacak ve konuyla ilgili ipuçları da gelmeye başladı. Peki, emekli memur Temmuz zammı kaç TL olacak? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekliye %6 EK ZAM + 1300 TL İntibak! SSK, Bağkur’luya 6.498 TL, Memura 12.000 TL maaş! Aylıklar sil baştan değişiyor! %30,75 enflasyon farkı:5.500, 6.000 TL üstü...

Milyonlarca vatandaşın beklediği Temmuz artışlarıyla ilgili ipuçları gelmeye devam ediyor. Ocak ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte 1 aylık oran belli olmuştu.

Emekliye %6 EK ZAM + 1300 TL İntibak! SSK, Bağkur’luya 6.498 TL, Memura 12.000 TL maaş! Aylıklar sil baştan değişiyor! %30,75 enflasyon farkı:5.500, 6.000 TL üstü...

Şimdi Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarına göre de 12 aylık enflasyon hesabını yaptı.

Emekliye %6 EK ZAM + 1300 TL İntibak! SSK, Bağkur’luya 6.498 TL, Memura 12.000 TL maaş! Aylıklar sil baştan değişiyor! %30,75 enflasyon farkı:5.500, 6.000 TL üstü...

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYINLANDI!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Ankete göre 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 30,44'ten yüzde 30,75'e yükseldi. Yıl sonu enflasyon beklentisinde ise 3 puanlık yukarı yönlü revizyon yapıldı.

Emekliye %6 EK ZAM + 1300 TL İntibak! SSK, Bağkur’luya 6.498 TL, Memura 12.000 TL maaş! Aylıklar sil baştan değişiyor! %30,75 enflasyon farkı:5.500, 6.000 TL üstü...

MEMUR 2023 TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklisi Ocak ayında maaşlarına % 30 oranında zam aldı. Gözler Temmuz maaş zammına çevrildi.

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