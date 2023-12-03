Emekliye %57 + 9'luk Refah Payı zammı eklendi! '1 veri' hesabı; 7.500 TL alan SSK, Bağkur'luya en düşük 12.394,14 TL maaş çıktı! %5 ek ödeme dahil...

1 Pazartesi günü açıklanacak olan 5 aylık enflasyon oranları, milyonlarca emekli ve memur için merakla bekleniyor. Bu oranlar netleştikten sonra, SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ve memur maaş zammı Ocak ayında kesinlik kazanacak. 2024 yılının ilk yarısında 20 milyonu aşkın vatandaşın maaşları belirlenmiş olacak. İşte emeklilerin zam oranlarına dair detaylar ve hesaplama yöntemleri...

2 Milyonlarca emekli ve memur Ocak ayında yapılacak zam oranlarını merak ediyor. Emeklilerin ve memurların zam oranlarını belirleyen en önemli veri ise enflasyon oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri son 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme ile birlikte enflasyon farkı alıyor.