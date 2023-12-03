SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Emekliye %57 + 9'luk Refah Payı zammı eklendi! '1 veri' hesabı; 7.500 TL alan SSK, Bağkur'luya en düşük 12.394,14 TL maaş çıktı! %5 ek ödeme dahil...

Milyonlarca emekli ve memur, merakla bekledikleri enflasyon rakamlarının yarın açıklanmasını bekliyor. Yıllık enflasyon oranları, emeklilerin ve memurların maaş zamlarını belirlemede kritik bir rol oynuyor. Yarın açıklanacak olan 5 aylık enflasyon rakamlarıyla birlikte, emeklilerin ve memurların zam oranları için 1 veri kalmış olacak. Peki, Ocak'ta emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte en yeni verilerle zam hesabı!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Aralık 2023, 10:34 Güncelleme 03 Aralık 2023, 10:34
Emekliye %57 + 9’luk Refah Payı zammı eklendi! ’1 veri’ hesabı; 7.500 TL alan SSK, Bağkur’luya en düşük 12.394,14 TL maaş çıktı! %5 ek ödeme dahil... 1

Pazartesi günü açıklanacak olan 5 aylık enflasyon oranları, milyonlarca emekli ve memur için merakla bekleniyor. Bu oranlar netleştikten sonra, SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ve memur maaş zammı Ocak ayında kesinlik kazanacak. 2024 yılının ilk yarısında 20 milyonu aşkın vatandaşın maaşları belirlenmiş olacak. İşte emeklilerin zam oranlarına dair detaylar ve hesaplama yöntemleri...

Emekliye %57 + 9’luk Refah Payı zammı eklendi! ’1 veri’ hesabı; 7.500 TL alan SSK, Bağkur’luya en düşük 12.394,14 TL maaş çıktı! %5 ek ödeme dahil... 2

Milyonlarca emekli ve memur Ocak ayında yapılacak zam oranlarını merak ediyor. Emeklilerin ve memurların zam oranlarını belirleyen en önemli veri ise enflasyon oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri son 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme ile birlikte enflasyon farkı alıyor.

Emekliye %57 + 9’luk Refah Payı zammı eklendi! ’1 veri’ hesabı; 7.500 TL alan SSK, Bağkur’luya en düşük 12.394,14 TL maaş çıktı! %5 ek ödeme dahil... 3

YARIN AÇIKLANIYOR
Bu güne kadar enflasyon verilerinden 4 aylık oran açıklanmıştı. Yarın ise açıklanacak Kasım enflasyonu ile birlikte 5 aylık oran da ortaya çıkmış olacak. Böylece emeklilerin ve memurların alacakları zam oranları biraz daha netlik kazanacak. Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte de 6 aylık enflasyon ortaya çıkacak.

SON DAKİKA