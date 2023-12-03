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2 yıl ödeme yok; Düşük faizli konut kredisi taksit tablosu şekillendi! 4.000.000 TL + 180 Ay vade +%1,20 faizli ödenecek! 2+1 3+1 evler...

Türkiye'de ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için müjdeli bir haber geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın duyurduğu "İlk Evim" kampanyası, düşük faizli konut kredisi avantajıyla 2023'te hayata geçecek. İşte, bu heyecan verici projeye dair detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Aralık 2023, 12:37 Güncelleme 03 Aralık 2023, 12:37
2 yıl ödeme yok; Düşük faizli konut kredisi taksit tablosu şekillendi! 4.000.000 TL + 180 Ay vade +%1,20 faizli ödenecek! 2+1 3+1 evler... 1

Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar arasında büyük bir heyecan, düşük faizli konut kredisi kampanyası haberleriyle gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarına göre, bu özel kampanya ile ev sahibi olmak isteyenlere destek sağlanacak. İşte, beklenen düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında merak edilen detaylar:

2 yıl ödeme yok; Düşük faizli konut kredisi taksit tablosu şekillendi! 4.000.000 TL + 180 Ay vade +%1,20 faizli ödenecek! 2+1 3+1 evler... 2

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan yeni bir karar, ikinci konutunu alacak vatandaşlara kredi sınırlaması getiriyor. Bu kapsamda, halihazırda ev sahibi olanlar ikinci bir ev almak istediklerinde, evin değerinin yüzde 90'ı yerine yüzde 22.5'i kadar kredi çekebilecekler. Ancak, bu kararla birlikte ilk kez ev alacak olanlara özel destekler de geliyor.

2 yıl ödeme yok; Düşük faizli konut kredisi taksit tablosu şekillendi! 4.000.000 TL + 180 Ay vade +%1,20 faizli ödenecek! 2+1 3+1 evler... 3

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Açıklamalar: "Konut Arzını Artırmak İçin Çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında konut alımını desteklemek amacıyla Merkez Bankası ve BDDK tarafından yürütülen bir çalışmayı duyurdu. Yılmaz, konut arzını artırmak ve birinci konut alımını teşvik etmek için yeni mekanizmaların geliştirildiğini belirtti.

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