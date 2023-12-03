2 yıl ödeme yok; Düşük faizli konut kredisi taksit tablosu şekillendi! 4.000.000 TL + 180 Ay vade +%1,20 faizli ödenecek! 2+1 3+1 evler...

Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar arasında büyük bir heyecan, düşük faizli konut kredisi kampanyası haberleriyle gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarına göre, bu özel kampanya ile ev sahibi olmak isteyenlere destek sağlanacak. İşte, beklenen düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında merak edilen detaylar:

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan yeni bir karar, ikinci konutunu alacak vatandaşlara kredi sınırlaması getiriyor. Bu kapsamda, halihazırda ev sahibi olanlar ikinci bir ev almak istediklerinde, evin değerinin yüzde 90'ı yerine yüzde 22.5'i kadar kredi çekebilecekler. Ancak, bu kararla birlikte ilk kez ev alacak olanlara özel destekler de geliyor.