Emekliye 485 lira ek zam | İşte güncel emekli maaşları
Ocak'ta emeklilerin maaşlarıyla birlikte ek ödeme tutarları da artarken; yüzde 4-5'lik oranın yükseltilmesi gündeme geldi. Ek ödeme maaşın yüzde 9'una çıkarılırsa SSK ve Bağ-Kur'luların gelirinde 42 ile 269 lira arasında ekstra artış olacak. Ek ödeme 96-485 lira aralığına çıkacak. İşte son güncellemelerle beraber emekli maaşında son durum...
29.01.2019 23:38 - Son Güncelleme: 30.01.2019 08:01
Ayrıca yüzde 5 ek ödeme sınırı da bu ay memur maaş katsayısındaki artışla değişti. Maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 oranında ek ödeme alıyordu. Şimdi bu sınır bin 224 lira 81 kuruşa çıktı. Yani bu aydan itibaren maaşı bin 224 lira 81 kuruşun altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 ek ödeme alacak.
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