2019 yılı vergi takviminde dikkat edilecek tarihler

MTV, 2019 yılında, geçtiğimiz yıla göre yüzde 15.9 artışla ödenecek. Mükellefler, kayıtlı olduğu ya da olmadığı vergi dairelerinin yanı sıra anlaşmalı bankaların internet siteleri ve şubeleri üzerinden, Gelir İdaresi'nin internet sitesinden ve yine Gelir İdaresi Başkanlığı'nın akıllı telefon uygulamalarından MTV'yi ödeyebiliyor. MTV taksitini geciktirenler gecikme faizi ödemek durumunda kalacak.