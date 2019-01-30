GaleriEkonomi

2019 yılı vergi takviminde dikkat edilecek tarihler

Vergi mükelleflerinin gecikme faizi ödemeden hangi tarihlerde hangi vergiyi ödemesi gerektiğini sizler için hazırladık. Peki, 2019 yılında ödenecek vergiler için önemli tarihler neler? İşte 2019 vergi takviminde dikkat edilmesi gereken tarihler...

30.01.2019 09:20 - Son Güncelleme: 30.01.2019 09:30
2019 yılı vergi takviminde dikkat edilecek tarihler

İnternet üzerinden interaktif vergi dairesinden de ödenebilen MTV normalde 2 taksitte alınırken, bazı bankalar daha fazla taksit yapan kampanyalar da düzenliyor.

2019 yılı vergi takviminde dikkat edilecek tarihler

MTV, 2019 yılında, geçtiğimiz yıla göre yüzde 15.9 artışla ödenecek. Mükellefler, kayıtlı olduğu ya da olmadığı vergi dairelerinin yanı sıra anlaşmalı bankaların internet siteleri ve şubeleri üzerinden, Gelir İdaresi'nin internet sitesinden ve yine Gelir İdaresi Başkanlığı'nın akıllı telefon uygulamalarından MTV'yi ödeyebiliyor. MTV taksitini geciktirenler gecikme faizi ödemek durumunda kalacak.

2019 yılı vergi takviminde dikkat edilecek tarihler

Vergi mükelleflerinin gecikme faizi ödemeden hangi tarihlerde hangi vergiyi ödemesi gerektiğini sizler için hazırladık.

İŞTE 2019 VERGİ TAKVİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN TARİHLER

2019 yılı vergi takviminde dikkat edilecek tarihler

31 Ocak 2019

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. taksit ödemesi

2019 yılı vergi takviminde dikkat edilecek tarihler

1 Mart 2019

2019 Yılı Emlak Vergisi 1. taksit ödemesinin başlangıcı (1 Mart 31 Mayıs tarihleri arasında)

2019 Yılı Çevre Temizlik Vergisi'nin 1. taksit ödemesinin başlangıcı (1 Mart 31 Mayıs tarihleri arasında)

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Emekliye 485 lira ek zam | İşte güncel emekli maaşları
Emekliye 485 lira ek zam | İşte güncel emekli maaşları