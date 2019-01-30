2019 yılı vergi takviminde dikkat edilecek tarihler
Vergi mükelleflerinin gecikme faizi ödemeden hangi tarihlerde hangi vergiyi ödemesi gerektiğini sizler için hazırladık. Peki, 2019 yılında ödenecek vergiler için önemli tarihler neler? İşte 2019 vergi takviminde dikkat edilmesi gereken tarihler...
30.01.2019 09:20 - Son Güncelleme: 30.01.2019 09:30
MTV, 2019 yılında, geçtiğimiz yıla göre yüzde 15.9 artışla ödenecek. Mükellefler, kayıtlı olduğu ya da olmadığı vergi dairelerinin yanı sıra anlaşmalı bankaların internet siteleri ve şubeleri üzerinden, Gelir İdaresi'nin internet sitesinden ve yine Gelir İdaresi Başkanlığı'nın akıllı telefon uygulamalarından MTV'yi ödeyebiliyor. MTV taksitini geciktirenler gecikme faizi ödemek durumunda kalacak.
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