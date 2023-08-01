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Emekliye %47,27 kök zam tablosu hesaplandı! SSK, Bağkur'a en düşük 10.289 TL maaş + İntibak payı eklenecek! Seyyanen artış, Memura %10 refah payı + Toplu Sözleşme...

Temmuz zammının ardından emekli ve memur maaşları belirlendi. Toplu sözleşme maratonu ise bugün başlıyor. Bugün başlayan görüşmelerle birlikte memurların ve emeklilerin 2 yıllık mali ve sosyal hakları belirlenecek. Öncelikle hizmet kollarının talepleri, ardından geneli ilgilendiren teklifler karara bağlanmış olacak. Öte yandan Merkez Bankası'nın ve AA Finans'ın yıl sonu enflasyon tahmini ortaya çıktı. Buna göre Ocak zammı için maaş hesaplamaları yapıldı. Peki, memur maaşları ne kadar olacak? Toplu sözleşme ile emekli memurlar kaç TL zam alacak? Ocak 2024 en düşük SSK, Bağkur maaşı ne kadar olacak? İşte hesaplı tablo haberimizde...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 06:37 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 08:12
Emekliye %47,27 kök zam tablosu hesaplandı! SSK, Bağkur’a en düşük 10.289 TL maaş + İntibak payı eklenecek! Seyyanen artış, Memura %10 refah payı + Toplu Sözleşme... 1

Ülkedeki milyonlarca memur ve emekli, uzun süredir merakla beklediği 7. dönem toplu sözleşme görüşmeleri nihayet başlıyor. Görüşmelerin ilk toplantısı bugün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştiriliyor. Öte yandan ocak zammı için 2 ipucu geldi. İşte maaş zamlarına dair merak edilenler haberimizde...

Emekliye %47,27 kök zam tablosu hesaplandı! SSK, Bağkur’a en düşük 10.289 TL maaş + İntibak payı eklenecek! Seyyanen artış, Memura %10 refah payı + Toplu Sözleşme... 2

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin 2024- 2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri bugün başlıyor.

Emekliye %47,27 kök zam tablosu hesaplandı! SSK, Bağkur’a en düşük 10.289 TL maaş + İntibak payı eklenecek! Seyyanen artış, Memura %10 refah payı + Toplu Sözleşme... 3

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde saat 14.00'te başlayacak toplantının açılışını Bakan Vedat Işıkhan yapacak.

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