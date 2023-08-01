Emekliye %47,27 kök zam tablosu hesaplandı! SSK, Bağkur'a en düşük 10.289 TL maaş + İntibak payı eklenecek! Seyyanen artış, Memura %10 refah payı + Toplu Sözleşme...

Ülkedeki milyonlarca memur ve emekli, uzun süredir merakla beklediği 7. dönem toplu sözleşme görüşmeleri nihayet başlıyor. Görüşmelerin ilk toplantısı bugün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştiriliyor. Öte yandan ocak zammı için 2 ipucu geldi. İşte maaş zamlarına dair merak edilenler haberimizde...

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Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin 2024- 2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri bugün başlıyor.