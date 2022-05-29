Emekliye %40.5 - 41 zamlı maaş ikramiye ile iki farklı ödeme! 6 aylık TEFE TÜFE zammı ile 2500, 3500, 4000 TL Temmuz maaş hesabı: Kalem kalem yaşanacak artış!

Emekli son dakika zam haberleri: 13 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren bu ücretlere yapılacak zam oranının Temmuz ayında tanımlanan enflasyon oranı ile netleşeceği öğrenilirken bu kapsamda "Temmuz emekli ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?" sualleri de cevap aramaya başladı. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 41 tahmin ediliyor.Temmuz ayında hem zam hem de Kurban bayramı ikramiyesi alacak olan emekliler, ek ödemelerle de ceplerini dolduracak. İşte Temmuz emekli maaş zammı hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde!