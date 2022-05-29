Emekliye %40.5 - 41 zamlı maaş ikramiye ile iki farklı ödeme! 6 aylık TEFE TÜFE zammı ile 2500, 3500, 4000 TL Temmuz maaş hesabı: Kalem kalem yaşanacak artış!
Türkiye'de yaşayan milyonlarca emeklinin ve memurun gözü kulağı temmuz ayında gerçekleşecek olan zamda. Bayram ikramiyesinin ardından gündemlerini temmuz zammına çeviren emekliler en güncel bilgilere sahip olmak istiyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon belli oldu. Maaşlarla beraber evde yakınına bakan, yaşlı ve engelli parası gibi ücretlerde de artış olacak. Gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 40.5-41 zam beklenirken, ek iyileştirme çıkarsa maaşlardaki artış daha da büyüyecek. İşte emeklilerin temmuz zamlı maaşlarına dair merak edilenler!
29.05.2022 11:59 - Son Güncelleme: 29.05.2022 11:59
Emekli son dakika zam haberleri: 13 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren bu ücretlere yapılacak zam oranının Temmuz ayında tanımlanan enflasyon oranı ile netleşeceği öğrenilirken bu kapsamda "Temmuz emekli ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?" sualleri de cevap aramaya başladı. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 41 tahmin ediliyor.Temmuz ayında hem zam hem de Kurban bayramı ikramiyesi alacak olan emekliler, ek ödemelerle de ceplerini dolduracak. İşte Temmuz emekli maaş zammı hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde!