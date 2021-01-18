Emekliye 2.550 TL! Promosyona 2021 tarifesi: Akbank, Halkbank, DenizBank, Ziraat, Vakıfbank emekli promosyon ücreti...
Mevcut ve yeni emeklilere promosyon fırsatı bu yıl da sürüyor. Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, hiçbir şartsız tutarı bin 600 liraya yükseltenler var. Kampanyalarla tutar 2 bin 550 liraya kadar çıkabiliyor. Peki, Akbank, Halkbank, DenizBank, Garanti BBVA, Ziraat, Vakıfbank emeklilere ne kadar promosyon veriyor? 2021'de promosyon ücretlerinde ne kadar artış olacak? İşte emekli promosyon ücreti ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
18.01.2021 07:11
- Son Güncelleme: 18.01.2021 07:11
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