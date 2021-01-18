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Haberler Galeri Ekonomi Emekliye 2.550 TL! Promosyona 2021 tarifesi: Akbank, Halkbank, DenizBank, Ziraat, Vakıfbank emekli promosyon ücreti...

Emekliye 2.550 TL! Promosyona 2021 tarifesi: Akbank, Halkbank, DenizBank, Ziraat, Vakıfbank emekli promosyon ücreti...

Mevcut ve yeni emeklilere promosyon fırsatı bu yıl da sürüyor. Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, hiçbir şartsız tutarı bin 600 liraya yükseltenler var. Kampanyalarla tutar 2 bin 550 liraya kadar çıkabiliyor. Peki, Akbank, Halkbank, DenizBank, Garanti BBVA, Ziraat, Vakıfbank emeklilere ne kadar promosyon veriyor? 2021'de promosyon ücretlerinde ne kadar artış olacak? İşte emekli promosyon ücreti ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

18.01.2021 07:11 - Son Güncelleme: 18.01.2021 07:11
Emekliye 2.550 TL! Promosyona 2021 tarifesi: Akbank, Halkbank, DenizBank, Ziraat, Vakıfbank emekli promosyon ücreti...

Emekliler, dul ve yetimlere promosyon fırsatı bu yıl da sürecek.

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Emekliye 2.550 TL! Promosyona 2021 tarifesi: Akbank, Halkbank, DenizBank, Ziraat, Vakıfbank emekli promosyon ücreti...

3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlar bankaya başvurusunu yapıp ödemesini alacak.

Emekliye 2.550 TL! Promosyona 2021 tarifesi: Akbank, Halkbank, DenizBank, Ziraat, Vakıfbank emekli promosyon ücreti...

Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, isteyenler kampanyalardan yararlanıp daha fazla para alabilecek.

Emekliye 2.550 TL! Promosyona 2021 tarifesi: Akbank, Halkbank, DenizBank, Ziraat, Vakıfbank emekli promosyon ücreti...

İşte bazı bankaların şu an uyguladığı kampanyalarla verdikleri ödemeler:

Emekliye 2.550 TL! Promosyona 2021 tarifesi: Akbank, Halkbank, DenizBank, Ziraat, Vakıfbank emekli promosyon ücreti...

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