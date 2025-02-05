EMEKLİYE 25 BİN TL PROMOSYON FIRSATI! Kampanyalarını tek tek açıkladılar! Ziraat Bankası, Halkbank, Yapı Kredi, Akbank, Garanti...

Banka promosyonları bu yıla hareketli başladı. Ocak ayıyla birlikte artan maaşlarla bir üst maaş dilimine geçen emeklilere, dul ve yetimlere daha yüksek promosyon alma yolu açıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bankalarla protokol imzalayarak taban promosyon tutarlarını güncellemesi beklenirken, Şubat kampanyalarının hareketlendiği görüldü.

Bankaların yeni kampanyalarıyla emeklilere 25 bin liraya varan promosyon imkanı ortaya çıktı. Bir banka 21 bin liraya varan ödeme yaparken, üç bankada da tutar 20 bin liraya kadar çıkıyor. Bankaların internet sitelerinde yer alan kampanyalardan bazıları şöyle...

AKBANK: Emeklilere 17.500 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira promosyon ödemesi yapılıyor.

Ayrıca her otomatik fatura talimatına 500, toplamda ise 2.500 lira chip para imkanı var. Müşterilerine aylık günü ile 4 gün öncesi arasında artı para limitlerini faizsiz olarak kullanma, ayda 2 kez ücretsiz limit üstü para çekme, ücretsiz havale ve EFT gibi imkanlar da sunuyor.