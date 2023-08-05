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Emekliye %24,45 kök zam tablosu hesaplandı! Ekim 2023'te SGK-SSK, Bağkur'a ek zam + seyyanen artış gelebilir! Canlı yayında açıklandı! En düşük 7.500 TL alanlar...

SSK ve Bağkur emeklileri temmuz ayıyla beraber yeni maaşlarına kavuştu. Bu gelişme sonrası yeni bir zam dönemi de başlamış oldu. Ocak ayı için yapılacak zamma dair ilk ipucu geldi. Temmuz enflasyonu %9 üzerinde açıklandı ve geriye 5 veri kaldı. Öte yandan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında emekli zammına dair önemli açıklamalarda bulunarak ekim ayında taban aylıklara artış gelme ihtimalinin olacağını belirtti. Erdem açıklamasında, "Artış olarak da olabilir, taban aylıktaki bir değişim de olabilir. Seyyanen bir artış da olabilir. Çalışma Bakanlığı'ndan böyle bir çalışma geldiğinde Meclis'te değerlendirilebilir." ifadelerine yer verdi. Peki, ekim ayında emekliye ek zam gelecek mi? SSK, Bağkur taban aylıkları değişecek mi? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2023, 18:54 Güncelleme 05 Ağustos 2023, 18:55
Emekliye %24,45 kök zam tablosu hesaplandı! Ekim 2023’te SGK-SSK, Bağkur’a ek zam + seyyanen artış gelebilir! Canlı yayında açıklandı! En düşük 7.500 TL alanlar... 1

Türkiye'de yaklaşık 16 milyon emekli ve dul-yetim maaşı alan hak sahibi, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zamlı maaşına kavuşuyor. Bu artışlar, enflasyon oranına göre belirleniyor ve SGK, Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetim maaşı alanlar için 6 aylık enflasyon oranı kadar gerçekleştiriliyor. Temmuz ayında zamlı maaşlarına kavuşan emekliler şimdi de Ocak zammı için yeni verilere odaklandı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem emekli zammına dair önemli bir açıklamada bulunarak ekim ayını işaret etti. Peki, emekliye ek zam yapılacak mı? İşte en yeni tablo ve güncel açıklamalar haberimizde...

Emekliye %24,45 kök zam tablosu hesaplandı! Ekim 2023’te SGK-SSK, Bağkur’a ek zam + seyyanen artış gelebilir! Canlı yayında açıklandı! En düşük 7.500 TL alanlar... 2

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem emekli maaş zamlarıyla alakalı A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilere dair ek zam için ekim ayını işaret etti.

İşte açıklamalarından öne çıkanlar;

Emekliye %24,45 kök zam tablosu hesaplandı! Ekim 2023’te SGK-SSK, Bağkur’a ek zam + seyyanen artış gelebilir! Canlı yayında açıklandı! En düşük 7.500 TL alanlar... 3

"SSK ve Bağkur emeklileri Temmuz artışını aldılar. Onlar açısından da yeni bir zam dönemi başlamış oldu. Temmuz enflasyonu %9 üzerinde geldi.

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