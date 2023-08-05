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Türkiye'de yaklaşık 16 milyon emekli ve dul-yetim maaşı alan hak sahibi, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zamlı maaşına kavuşuyor. Bu artışlar, enflasyon oranına göre belirleniyor ve SGK, Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetim maaşı alanlar için 6 aylık enflasyon oranı kadar gerçekleştiriliyor. Temmuz ayında zamlı maaşlarına kavuşan emekliler şimdi de Ocak zammı için yeni verilere odaklandı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem emekli zammına dair önemli bir açıklamada bulunarak ekim ayını işaret etti. Peki, emekliye ek zam yapılacak mı? İşte en yeni tablo ve güncel açıklamalar haberimizde...