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Emekliye 24 bin TL ödeme müjdesi! SGK-SSK, BAĞ-KUR’lu emekliye ek zamla birlikte ikramiye gibi yatacak! 1999-2000-2009 sonrası emekliler...

Emekli vatandaşlar için bankaların sunduğu avantajlar her geçen gün artıyor. Özellikle son dönemde artan hayat pahalılığı sebebiyle emeklilerin bütçesine destek olmak isteyen bankalar, promosyon yarışına girmiş durumda. Emekli maaşını bankaya taşıyan vatandaşlar, 24 bin liraya varan ödemelerle ek bir gelire kavuşma fırsatı yakalıyor. Birçok banka, emekli müşterilere yönelik cazip kampanyalar düzenliyor. Bu kampanyalar kapsamında emekli maaşını taşıma, kredi kartı kullanımı, otomatik fatura ödeme talimatı gibi işlemlere ek ödemeler yapılıyor. Hatta bazı bankalar, ek koşullar olmaksızın sadece emekli maaşını taşıyanlara bile yüksek miktarlarda promosyon ödemesi vaat ediyor.

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 06:39 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 06:39
Emekliye 24 bin TL ödeme müjdesi! SGK-SSK, BAĞ-KUR’lu emekliye ek zamla birlikte ikramiye gibi yatacak! 1999-2000-2009 sonrası emekliler... 1

Emekli ve hak sahipleri için bankaların sunduğu promosyon fırsatları, Temmuz zammıyla birlikte daha da cazip hale geldi. Bankalar ise rekabet ortamında emeklileri ve hak sahiplerini çeşitli kampanyalarla kendilerine çekmek için yoğun çaba harcıyor.

Emekliye 24 bin TL ödeme müjdesi! SGK-SSK, BAĞ-KUR’lu emekliye ek zamla birlikte ikramiye gibi yatacak! 1999-2000-2009 sonrası emekliler... 2

ŞARTSIZ ARTIRAN DA VAR
Emeklilere 24 bin liraya varan ödeme alma fırsatı ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geçtiğimiz Nisan ayında bankalarla yenilediği protokoller kapsamında emeklilere, dul ve yetimlere 3 yıllık dönem için 4 maaş dilimine göre en az 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin lira ödenirken, bazı bankalar kampanyalarıyla daha da fazlasını vadediyor.

Emekliye 24 bin TL ödeme müjdesi! SGK-SSK, BAĞ-KUR’lu emekliye ek zamla birlikte ikramiye gibi yatacak! 1999-2000-2009 sonrası emekliler... 3

Hiç şartsız 15 bin liraya varan promosyon veren bankalar bulunuyor. Bazı bankalar da emekli yakınını getirme, kartla belli tutarda harcama yapma ve otomatik ödeme talimatı verme gibi şartlarla ödemeyi artırıyor. Emeklilere 24 bin liraya varan ödeme yolunu açıyor.

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