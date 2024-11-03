Emekliye 2024’te maaş farkı: Belirsizlik kalktı dilekçe için doğru zaman! Bu yıl neden avantajlı? Maaş hesabında neler kullanılıyor?

Emeklilik için bekleyenler açısından 2024 yılının 2025 yılından daha avantajlı olacağını bu köşeden yazmış ve bu hesapları gündeme getirmiştik. Maaş hesaplamasından değil, tamamen enflasyon ve büyüme rakamlarıyla oluşturulan güncelleme katsayısından kaynaklı bu fark yaklaşık yüzde 30'ları buluyor.

Yani 2024 yılında emekli olanların aylıkları 2025 yılında emekli olacaklara göre yüzde 30 daha yüksek güncelleme katsayısı ile çarpılıyor. Konuyu Ağustos ayında gündeme getirdikten sonra kamuoyunda tartışma başlamış Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler durumun değerlendirildiğini gerekirse düzenleme yapılabileceğini açıkladı. Ancak Bakan Işıkhan son olarak katıldığı bir TV programında bu konuda bir düzenleme yapılmayacağını söyledi. Dolayısıyla belirsizlik ortadan kalkmış oldu. Bu yıl emeklilik süreleri dolanlar için dilekçe vermek daha avantajlı olacak.

FARK NEREDEN ÇIKIYOR?

Emekli maaşını belirleyen en önemli parametre çalışırken ödenen SGK primleri oluyor. Yani SGK'ya bildirilen prime esas kazanç yani sizin brüt maaşınız ileride alınacak emekli maaşını da belirliyor. Bunun dışında çalışılan gün sayısı ve bu günlerin hangi dönemde olduğu da önemli.

Çünkü üç ayrı dönemde hesaplanan emekli maaşında aylık bağlama oranları da değişiyor. Bu durumda 2000 yılı öncesinde çalışması daha çok olan ve yüksek prim yatıranlar daha avantajlı oluyor. Üç dönem (2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2000 sonrası) için hesaplanan emekli maaşı daha sonra dilekçe verilen yıla göre güncelleniyor.