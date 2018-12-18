Emekliye 2019 Ocak'ta çifte zam! Emekli zammı ne kadar olacak?

Buna göre; esnaf emeklilerinin aylıklarında en az 163 lira artış olacak. En düşük aylık esnafta bin 533 liradan bin 697 liraya yükselecek. Bağ-Kur tarım emeklilerinde en düşük aylık bin 70 liradan 114 lira artışla bin 194 liraya çıkarken, memur emeklilerinin gelirinde ise en az 239 lira artış yaşanacak.