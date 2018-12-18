Emekliye 2019 Ocak'ta çifte zam! Emekli zammı ne kadar olacak?
Yaklaşık 12 milyon emekli 2019 Ocak zammı için geri sayıma başladı. 3 Ocak'ta belli olacak emekli zammı öncesi Temmuz ayından bu yana gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 10,64 oldu. Emekliye yapılacak zam oranı 3 Ocak'ta açıklanacak olan enflasyon rakamı ile belli olacak. Zam için geri sayım devam ederken emeklilerin yüzünü güldürecek bir müjde geldi. Emekli maaşı ile birlikte emeklilere yapılan ek ödeme tutarına da artış gelecek. Peki ama emekli 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Emekli zam oranı ne kadar olacak? 2019 emekli zammı belli oldu mu? İşte emekli zammı ile ilgili son gelişmeler...
Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin gözü ocak zammında. Emeklilerin maaşına gelecek olan zamda 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı belirleyici olacak. 5 aylık enflasyon açıklanırken, aralık enflasyonu ise merakla bekleniyor. 5 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.64 zam oluştu.
Buna göre; esnaf emeklilerinin aylıklarında en az 163 lira artış olacak. En düşük aylık esnafta bin 533 liradan bin 697 liraya yükselecek. Bağ-Kur tarım emeklilerinde en düşük aylık bin 70 liradan 114 lira artışla bin 194 liraya çıkarken, memur emeklilerinin gelirinde ise en az 239 lira artış yaşanacak.
GÖZLER 3 OCAK'TA
En düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 149 lira 87 kuruştan 2 bin 389 lira 37 kuruşa çıkacak. SSK'lılarda en düşük aylık; 2000'den önce emekli olanlarda bin 713 liradan, 182 lira zamla bin 895 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 21 lira 39 kuruştan 108 lira 68 kuruş artışla, bin 130 lira 7 kuruşa ulaşacak. Aralık enflasyonuna göre rakamlar değişecek.
PRİM EKSİĞİ OLANA MÜJDE
Belli bir yaşın üstünde olan vatandaşlar, eksik primlerini borçlanıp emekli olabilecek. Düzenleme çıkarsa emeklilik yaşını doldurduğu halde çeşitli sebeplerle işsiz kalıp prim miktarını dolduramayan, iş bulup çalışamayan daha doğrusu yaşı ilerlediği için iş verilmeyen 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılacak.