6 milyon çalışanı ilgilendiren BES kararı! 2019'da yeniden başlayacak

BES BÜYÜKLÜĞÜ 85 MİLYAR LİRA

EGM Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Türkölmez, 15'inci yılını geride bırakan BES ve iki yıldır uygulanan Otomatik Katılım sisteminde ulaşılan nokta hakkında bilgi verdi. BES'teki fon büyüklüğünün 85 milyar TL'ye katılımcı kişi sayısının ise 7 milyona ulaştığını, Otomatik Katılımın iki yıllık performansının da 5.1 milyon katılımcı olarak gerçekleştiğini aktardı. Türkölmez, sistemin iki yıllık performansını iyi bulmakla birlikte şunları kaydetti: