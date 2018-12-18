6 milyon çalışanı ilgilendiren BES kararı! 2019'da yeniden başlayacak
Milyonlarca kişinin katıldığı BES 2019'da yeni bir boyut kazanacak. 2017 yılı içerisinde sisteme giriş çıkış yapan yaklaşık 6 milyon çalışan, getirilen yeni düzenleme ile birlikte 2019'da yeniden BES'e dahil edilecek. İşte BES ile ilgili yeni düzenleme...
Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), "Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz, Türkiye BES'leniyor" projesi kapsamında, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ÇTSO) panel düzenledi. ÇTSO ev sahipliğinde, EGM Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Türkölmez ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan katılımıyla gerçekleşti. Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) bütün yönleriyle ele alındığı panelde Otomatik Katılım için öneriler de tartışıldı.
BES BÜYÜKLÜĞÜ 85 MİLYAR LİRA
EGM Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Türkölmez, 15'inci yılını geride bırakan BES ve iki yıldır uygulanan Otomatik Katılım sisteminde ulaşılan nokta hakkında bilgi verdi. BES'teki fon büyüklüğünün 85 milyar TL'ye katılımcı kişi sayısının ise 7 milyona ulaştığını, Otomatik Katılımın iki yıllık performansının da 5.1 milyon katılımcı olarak gerçekleştiğini aktardı. Türkölmez, sistemin iki yıllık performansını iyi bulmakla birlikte şunları kaydetti:
HER 2 YILDA BİR OTOMATİK KATILIM
Türkölmez, 5-9 çalışanı bulunan 400 bin şirketi yakından ilgilendiren Otomatik Katılımın son fazı hakkında bilgi verdi. Türkölmez, "5-9 çalışanı bulunan şirketleri yakından ilgilendiren son faz 1 Ocak 2019'da başlayacak. Bu girişlerle Otomatik Katılımın iki yıla yayılan birinci aşamasının sonuna geleceğiz.