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Emekliye 13.800 TL maaş müjdesi çıktı! EYT, SSK, Bağ-Kur'luya Kurban Bayramı öncesi 2'si 1 arada ödeme yolda! 10.000, 11.200, 12.500 TL alanlar...

Emeklilerin uzun süredir beklediği Temmuz zammı yaklaşıyor. Temmuz ayında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Ayrıca memur emeklilerine yüzde 10'luk bir artış ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Bu zam oranları 3 Temmuz'da kesinleşecek ve aynı ay maaşlara yansıtılacak. Öte yandan emekliler haziran ayında maaşın yanına ek ikramiye ödemesi de alacaklar. İşte emeklilerin kazanç takvimine dair merak edilenler haberimizde...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 16:09 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 16:09
Emekliye 13.800 TL maaş müjdesi çıktı! EYT, SSK, Bağ-Kur’luya Kurban Bayramı öncesi 2’si 1 arada ödeme yolda! 10.000, 11.200, 12.500 TL alanlar... 1

Emekli maaş zammı için geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. Haziran ayı enflasyon oranlarının Temmuz ayı başında açıklanmasıyla birlikte, ilk 6 aylık enflasyon farkı oranında Bağ-Kur ve SSK emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı netleşecek. Nisan ayı enflasyon oranlarına göre belirlenen 4 aylık enflasyon farkı, Temmuz zammı tahminlerini daha da şekillendirdi.

Emekliye 13.800 TL maaş müjdesi çıktı! EYT, SSK, Bağ-Kur’luya Kurban Bayramı öncesi 2’si 1 arada ödeme yolda! 10.000, 11.200, 12.500 TL alanlar... 2

TEMMUZ ZAMMI NE OLACAK?

TÜİK verilerine göre Ocak- Nisan enflasyonu yüzde 18.72 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre de Mayıs enflasyonu yüzde 3.04, Haziran enflasyonu yüzde 2.56 bekleniyor. Bu tahminlere göre 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 25.46'ya ulaşabilecek. Memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 9.10 enflasyon farkıyla yüzde 20.01'i bulabilecek.

Emekliye 13.800 TL maaş müjdesi çıktı! EYT, SSK, Bağ-Kur’luya Kurban Bayramı öncesi 2’si 1 arada ödeme yolda! 10.000, 11.200, 12.500 TL alanlar... 3

REFAH PAYI NASIL UYGULANIR?

Ek iyileştirme çalışmaları kapsamında ele alınacak ilk formül refah payı olacak. Refah payıyla birlikte tüm emeklilerin zam oranının eşitlenmesi bekleniyor. Burada da 2 formül bulunuyor. Memur emeklilerinin aylıklarına yapılacak artış SSK ve Bağ-Kur'luların seviyesine çıkarılabileceği gibi, tüm emeklilere refah payı eklenerek zam oranları yükseltilebilecek. Her iki formül de emeklilerin zam oranını eşitleyecek.

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