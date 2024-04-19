EMEKLİNİN TEMMUZ ZAMMI BİR İPUCU DAHA GELDİ! Merkez Bankası'nın enflasyon anketi hesapları yeniledi! SSK ve Bağ-Kurluya en az...

Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına 6 aylık enflasyon artışı yansıtılacak. Bunun ilk 3 aylık bölümü belli olurken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi 6 aylık enflasyon oranı, yani emeklilerin artışı için ipucunu verdi. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerini Temmuz'da neler bekliyor? SSK ve Bağ-Kurluların zamlı maaşları ne kadar olacak? İşte detayları...
'Emekliler Yılı' kapsamında hazırlanan destek paketi için son hazırlıklar yapılırken, SSK ve Bağ-Kur'luların Temmuz zammı da netleşmeye başladı.
Ocak ayı ödeme dönemi itibariyle 11.68 puanlık refah payı ile zam oranları yüzde 49.25'e yükseltilen, en düşük aylık ödemesi de 10 bin lira yapılan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz artışını bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon verileri gösterecek.
Bunun 3 aylık bölümünün verisi belli olmuştu. Ocak-Mart enflasyonu yüzde 15.06 çıkmıştı. Yani 3 ayda SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 15.06'lık artış kesinleşti. Geriye 3 veri daha kaldı. Artış merakla beklenirken, Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ipucunu verdi.