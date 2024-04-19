EMEKLİNİN TEMMUZ ZAMMI BİR İPUCU DAHA GELDİ! Merkez Bankası'nın enflasyon anketi hesapları yeniledi! SSK ve Bağ-Kurluya en az...

Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına 6 aylık enflasyon artışı yansıtılacak. Bunun ilk 3 aylık bölümü belli olurken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi 6 aylık enflasyon oranı, yani emeklilerin artışı için ipucunu verdi. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerini Temmuz'da neler bekliyor? SSK ve Bağ-Kurluların zamlı maaşları ne kadar olacak? İşte detayları...