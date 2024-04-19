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EMEKLİNİN TEMMUZ ZAMMI BİR İPUCU DAHA GELDİ! Merkez Bankası'nın enflasyon anketi hesapları yeniledi! SSK ve Bağ-Kurluya en az...

Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına 6 aylık enflasyon artışı yansıtılacak. Bunun ilk 3 aylık bölümü belli olurken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi 6 aylık enflasyon oranı, yani emeklilerin artışı için ipucunu verdi. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerini Temmuz'da neler bekliyor? SSK ve Bağ-Kurluların zamlı maaşları ne kadar olacak? İşte detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 16:10 Güncelleme 19 Nisan 2024, 16:22
EMEKLİNİN TEMMUZ ZAMMI BİR İPUCU DAHA GELDİ! Merkez Bankası’nın enflasyon anketi hesapları yeniledi! SSK ve Bağ-Kurluya en az... 1

'Emekliler Yılı' kapsamında hazırlanan destek paketi için son hazırlıklar yapılırken, SSK ve Bağ-Kur'luların Temmuz zammı da netleşmeye başladı.

EMEKLİNİN TEMMUZ ZAMMI BİR İPUCU DAHA GELDİ! Merkez Bankası’nın enflasyon anketi hesapları yeniledi! SSK ve Bağ-Kurluya en az... 2

Ocak ayı ödeme dönemi itibariyle 11.68 puanlık refah payı ile zam oranları yüzde 49.25'e yükseltilen, en düşük aylık ödemesi de 10 bin lira yapılan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz artışını bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon verileri gösterecek.

EMEKLİNİN TEMMUZ ZAMMI BİR İPUCU DAHA GELDİ! Merkez Bankası’nın enflasyon anketi hesapları yeniledi! SSK ve Bağ-Kurluya en az... 3

Bunun 3 aylık bölümünün verisi belli olmuştu. Ocak-Mart enflasyonu yüzde 15.06 çıkmıştı. Yani 3 ayda SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 15.06'lık artış kesinleşti. Geriye 3 veri daha kaldı. Artış merakla beklenirken, Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ipucunu verdi.

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