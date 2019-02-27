Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika gelişmeler! EYT yasası çıkacak mı?

AK Parti iktidarları döneminde bütün emekçilerin emeklerine her daim sahip çıktıklarını belirten Çalışma, Aile ve sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bunu yaparken sadece geçmişi değil gelecek kuşaklarımızı da düşündük. Bu yüzden de her zaman dile getirdiğimiz ve Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi EYT gündemimizde yok" dedi.