Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika gelişmeler! EYT yasası çıkacak mı?
Emekli olabilmek için prim gününü doldurup yaş gününün doldurmayı bekleyenler konu ile ilgili gelişmeleri araştırıyor. EYT yasası çıkacak mı, sorusuna son açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Peki, EYT'de son durum nedir? EYT yasası çıkacak mı? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son gelişmeler...
AK Parti iktidarları döneminde bütün emekçilerin emeklerine her daim sahip çıktıklarını belirten Çalışma, Aile ve sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bunu yaparken sadece geçmişi değil gelecek kuşaklarımızı da düşündük. Bu yüzden de her zaman dile getirdiğimiz ve Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi EYT gündemimizde yok" dedi.
BAKAN BERAT ALBAYRAK'IN EYT AÇIKLAMASI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 6 Şubat 2019 tarihinde, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna "EYT konusu ile ilgili bu hükümetin cevabı ortada. Çok basit yaklaşmak doğru değil. Gündemimizde yok" yanıtını verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN EYT İLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?
Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya dair geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada; "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur." demişti.