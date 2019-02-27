Borcu olanlar dikkat! Yeniden yapılandırma hakkı için yarın son gün

Bu imkandan yararlanmak için ayrıca yazılı başvuruda bulunulmuş olması gerekmiyor. Ancak söz konusu kişiler, daha önce elde etmiş olduğu katsayı indirimlerden yararlanamayacak.



Öte yandan peşin ödeme seçeneğini tercih ederek borçlarını yapılandıran ve kanun hükümlerini ihlal eden borçlulara da ödeme imkanı sağlanırken, ödeme yapılmaması halinde bu kişiler yapılandırma hakkını kaybedecek.



Getirilen bu imkan, yeniden yapılandırmaya ilişkin kanundan yararlanmak üzere süresinde başvurmayanlara yeni bir başvuru hakkı vermiyor.