Borcu olanlar dikkat! Yeniden yapılandırma hakkı için yarın son gün
Hükümetin çıkarttığı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" fırsatı sonrası, milyonlarca borçlu başvuruda bulunarak borçlarını yapılandırmıştı. Yapılandırılan bu borçlarda ödemeleri zamanında yapamadığı için yeniden yapılandırma haklarını kaybedenler, bu borçlarını yarın gün sonuna kadar yatırmaları halinde bu haklarını kullanabilecek. Yapılandırma imkanından yararlanmaya devam edilmesi için ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi zorunlu olduğundan yarına kadar söz konusu ödemelerin yapılması önem taşıyor.
Buna göre, yapılandırma başvurusunda bulunulduğu halde 28 Aralık 2018 itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal eden borçlular, bu tutarları geç ödeme zammı ile birlikte yarın gün sonuna kadar ödemeleri halinde, yapılandırma imkanından yararlanabilecek. Uygulanacak geç ödeme zammı, ihlale neden olan tutarların, ödenmesi gereken tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için hesaplanacak.
Bu imkandan yararlanmak için ayrıca yazılı başvuruda bulunulmuş olması gerekmiyor. Ancak söz konusu kişiler, daha önce elde etmiş olduğu katsayı indirimlerden yararlanamayacak.
Öte yandan peşin ödeme seçeneğini tercih ederek borçlarını yapılandıran ve kanun hükümlerini ihlal eden borçlulara da ödeme imkanı sağlanırken, ödeme yapılmaması halinde bu kişiler yapılandırma hakkını kaybedecek.
Getirilen bu imkan, yeniden yapılandırmaya ilişkin kanundan yararlanmak üzere süresinde başvurmayanlara yeni bir başvuru hakkı vermiyor.
UZATILAN TAKSİTLERİN ZAMANINDA ÖDENMESİ GEREKİYOR
Bu arada yapılandırılan borçların Aralık 2018 ve Ocak 2019'da ödenmesi gereken taksitlerinin ödeme süreleri de 28 Şubat'a kadar uzatılmıştı. Ancak 2019 yılı şubat ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme sürelerinde bir değişiklik söz konusu olmayacak.