Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için son formüller belli oldu! İşte EYT'lilerin merakla beklediği haber
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için son formüller netleşti. Peki EYT'de yapılması beklenen düzenleme ne? EYT bekleyen vatandaşlar için son dakika haberleri neler? Hükümet tarafından yapılan EYT çalışmaları ne durumda? İşte milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesine ilişkin son dakika gelişmeleri.
TOBB ETÜ Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç da, EYT konusunda bir formül üretilmesi için harekete geçildiğini duyurdu. Kılıç, şunları söyledi:"Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. 'Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var' dedi.