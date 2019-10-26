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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için son formüller belli oldu! İşte EYT'lilerin merakla beklediği haber

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için son formüller netleşti. Peki EYT'de yapılması beklenen düzenleme ne? EYT bekleyen vatandaşlar için son dakika haberleri neler? Hükümet tarafından yapılan EYT çalışmaları ne durumda? İşte milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesine ilişkin son dakika gelişmeleri.

26.10.2019 09:41 - Son Güncelleme: 26.10.2019 09:54
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için son formüller belli oldu! İşte EYT'lilerin merakle beklediği haber

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorununa yönelik çok sayıda formül tartışılıyor. Milyonlarca vatandaşın beklediği düzenleme için konuşulan formüller henüz yasama çalışmasına yansımazken, siyasilerin açıklamaları da yakından takip ediliyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için son formüller belli oldu! İşte EYT'lilerin merakle beklediği haber

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) ise, konuyla ilgili rapor sundukları Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu'ndan yanıt bekliyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için son formüller belli oldu! İşte EYT'lilerin merakle beklediği haber

TOBB ETÜ Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç da, EYT konusunda bir formül üretilmesi için harekete geçildiğini duyurdu. Kılıç, şunları söyledi:"Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. 'Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var' dedi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için son formüller belli oldu! İşte EYT'lilerin merakle beklediği haber

Bir parça umutlandım. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor."

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için son formüller belli oldu! İşte EYT'lilerin merakle beklediği haber

Prof. Dr. Vedat Bilgin de EYT düzenlemesi için, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar homojen bir grup değil. Bu konuda durumu çok farklı olan kimseler var.

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