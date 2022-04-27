Emeklilikte en az 6.000 TL maaş alabilirsiniz! SSK, Bağkur, 4C'liye yüksek maaş için garanti 3 formül! 2000 yılı ve öncesinde emekli olanlar...
Emekli olmak isteyenlerin bir diğer hayali de yüksek maaş almaktır. Emekli olduklarında yüksek bir maaşa kavuşmak isteyenler neler yapabileceğini araştırmaya başladı. Çalışan dönem için 3 ayrı hesap yapılıyor. En şanslı olanlar 2000 yılı öncesinde yüksek kazançla daha fazla çalışanlar oluyor. Peki, emeklilikte yüksek maaş nasıl alınır? Emekli maaşı 6.000 TL'nin üzerine nasıl çıkar? İşte tüm formüller...
27.04.2022 10:41 - Son Güncelleme: 27.04.2022 10:41
Çalışanların isteklerinden birisi emekli olacağı zaman yüksek maaş almak. Sadece bunun için bazı koşullara uyulması gerekiyor. Yüksek maaş almanın temeli çalışırken atılıyor. SSK'lı çalışanların emekli aylığını çalışma yaşamı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı belirliyor. Çalışırken emekli maaşını yükseltmek için oldukça fazla yol bulunuyor. Peki, emeklilikte yüksek maaş nasıl alınır? Emekli maaşı 6.000 TL'nin üzerine nasıl çıkar? İşte tüm detaylar...