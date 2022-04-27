RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Emeklilikte en az 6.000 TL maaş alabilirsiniz! SSK, Bağkur, 4C'liye yüksek maaş için garanti 3 formül! 2000 yılı ve öncesinde emekli olanlar...

Emeklilikte en az 6.000 TL maaş alabilirsiniz! SSK, Bağkur, 4C'liye yüksek maaş için garanti 3 formül! 2000 yılı ve öncesinde emekli olanlar...

Emekli olmak isteyenlerin bir diğer hayali de yüksek maaş almaktır. Emekli olduklarında yüksek bir maaşa kavuşmak isteyenler neler yapabileceğini araştırmaya başladı. Çalışan dönem için 3 ayrı hesap yapılıyor. En şanslı olanlar 2000 yılı öncesinde yüksek kazançla daha fazla çalışanlar oluyor. Peki, emeklilikte yüksek maaş nasıl alınır? Emekli maaşı 6.000 TL'nin üzerine nasıl çıkar? İşte tüm formüller...

27.04.2022 10:41 - Son Güncelleme: 27.04.2022 10:41
Emeklilikte en az 6.000 TL maaş alabilirsiniz! SSK, Bağkur, 4C’liye yüksek maaş için garanti 3 formül! 2000 yılı ve öncesinde emekli olanlar...

Çalışanların isteklerinden birisi emekli olacağı zaman yüksek maaş almak. Sadece bunun için bazı koşullara uyulması gerekiyor. Yüksek maaş almanın temeli çalışırken atılıyor. SSK'lı çalışanların emekli aylığını çalışma yaşamı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı belirliyor. Çalışırken emekli maaşını yükseltmek için oldukça fazla yol bulunuyor. Peki, emeklilikte yüksek maaş nasıl alınır? Emekli maaşı 6.000 TL'nin üzerine nasıl çıkar? İşte tüm detaylar...

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Emeklilikte en az 6.000 TL maaş alabilirsiniz! SSK, Bağkur, 4C’liye yüksek maaş için garanti 3 formül! 2000 yılı ve öncesinde emekli olanlar...

Emekli maaşları hesaplanırken 3 ayrı dönem dikkate alınıyor. Her dönemde kazançlar günümüze güncelleniyor ve Aylık Bağlama Oranı (ABO) ile çarpılıyor. Buna göre;

Emeklilikte en az 6.000 TL maaş alabilirsiniz! SSK, Bağkur, 4C’liye yüksek maaş için garanti 3 formül! 2000 yılı ve öncesinde emekli olanlar...

BİRİNCİ DÖNEM: 2000 yılı ve öncesindeki dönemde aylık bağlama oranları yüksek uygulanıyor.

Emeklilikte en az 6.000 TL maaş alabilirsiniz! SSK, Bağkur, 4C’liye yüksek maaş için garanti 3 formül! 2000 yılı ve öncesinde emekli olanlar...

Burada kazanca göre yüzde 70'i bulan çarpan kullanılıyor.

Emeklilikte en az 6.000 TL maaş alabilirsiniz! SSK, Bağkur, 4C’liye yüksek maaş için garanti 3 formül! 2000 yılı ve öncesinde emekli olanlar...

Gösterge ise 14 binlere kadar çıkıyor. Yani bu dönemde yüksek kazanç bildirip çalışması fazla olanlar için emekli maaşı da yükseliyor.

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