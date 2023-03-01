Emeklilere Mart ayı müjdesi! Maaşınıza ek olarak 7.500 TL alabileceğinizi biliyor muydunuz? Tek yapmanız gereken başvurmak

Promosyon ödemesi almak için belirli şartlar bulunuyor. Emeklilerin, belirlenen şartlara göre, 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alacaklarına dair taahhüt vermeleri gerekiyor. Bu taahhüdü yerine getirdikten sonra, emekli maaşınızın tutarına göre belirlenen promosyon tutarından yararlanabilirsiniz.