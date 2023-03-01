Emeklilere Mart ayı müjdesi! Maaşınıza ek olarak 7.500 TL alabileceğinizi biliyor muydunuz? Tek yapmanız gereken başvurmak
Emeklilerin ekonomik sıkıntılarını hafifletmek için yeni bir fırsat var. Bankalar, emekli maaşını getiren kişilere özel promosyon ödemeleri sunuyor. Bu sayede, emekli maaşının yanında 7.500 TL'ye kadar ek gelir sağlanıyor.
01.03.2023 15:40 - Son Güncelleme: 01.03.2023 15:41
Bu düzenleme sayesinde, emeklilerin hayat standartlarını yükseltmeleri hedefleniyor. Ek gelirle birlikte, emeklilerin maddi sıkıntıları azalacak ve yaşam standartları artacak.
Tüm emeklileri bu fırsattan yararlanmaya davet ediyoruz. Hayatlarını kolaylaştıracak bu düzenlemeden yararlanmak için, başvuru işlemlerinizi gerçekleştirmeyi unutmayın.
Yeni Emekli Promosyon Miktarları Ne Kadar?
İşte kamu bankaları ve özel bankalar dahil en güncel emekli promosyon tutarları:
AKBANK
SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7.000 TL' ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Bankadan almayı taahhüt ederek 7.000 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz.