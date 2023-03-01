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Haberler Ekonomi Emeklilere Mart ayı müjdesi! Maaşınıza ek olarak 7.500 TL alabileceğinizi biliyor muydunuz? Tek yapmanız gereken başvurmak

Emeklilere Mart ayı müjdesi! Maaşınıza ek olarak 7.500 TL alabileceğinizi biliyor muydunuz? Tek yapmanız gereken başvurmak

Emeklilerin ekonomik sıkıntılarını hafifletmek için yeni bir fırsat var. Bankalar, emekli maaşını getiren kişilere özel promosyon ödemeleri sunuyor. Bu sayede, emekli maaşının yanında 7.500 TL'ye kadar ek gelir sağlanıyor.

takvim.com.tr
01.03.2023 15:40 - Son Güncelleme: 01.03.2023 15:41
Emeklilere Mart ayı müjdesi! Maaşınıza ek olarak 7.500 TL alabileceğinizi biliyor muydunuz? Tek yapmanız gereken başvurmak

Promosyon ödemesi almak için belirli şartlar bulunuyor. Emeklilerin, belirlenen şartlara göre, 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alacaklarına dair taahhüt vermeleri gerekiyor. Bu taahhüdü yerine getirdikten sonra, emekli maaşınızın tutarına göre belirlenen promosyon tutarından yararlanabilirsiniz.

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Emeklilere Mart ayı müjdesi! Maaşınıza ek olarak 7.500 TL alabileceğinizi biliyor muydunuz? Tek yapmanız gereken başvurmak

Bu düzenleme sayesinde, emeklilerin hayat standartlarını yükseltmeleri hedefleniyor. Ek gelirle birlikte, emeklilerin maddi sıkıntıları azalacak ve yaşam standartları artacak.

Emeklilere Mart ayı müjdesi! Maaşınıza ek olarak 7.500 TL alabileceğinizi biliyor muydunuz? Tek yapmanız gereken başvurmak

Emekli maaşı alanların bu fırsattan yararlanmak için yapmaları gerekenler oldukça basit. Tek yapmaları gereken, belirlenen şartlara uygun olarak promosyon ödemesi için başvuruda bulunmak.

Emeklilere Mart ayı müjdesi! Maaşınıza ek olarak 7.500 TL alabileceğinizi biliyor muydunuz? Tek yapmanız gereken başvurmak

Tüm emeklileri bu fırsattan yararlanmaya davet ediyoruz. Hayatlarını kolaylaştıracak bu düzenlemeden yararlanmak için, başvuru işlemlerinizi gerçekleştirmeyi unutmayın.

Emeklilere Mart ayı müjdesi! Maaşınıza ek olarak 7.500 TL alabileceğinizi biliyor muydunuz? Tek yapmanız gereken başvurmak

Yeni Emekli Promosyon Miktarları Ne Kadar?

İşte kamu bankaları ve özel bankalar dahil en güncel emekli promosyon tutarları:

AKBANK

SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7.000 TL' ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Bankadan almayı taahhüt ederek 7.000 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz.

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