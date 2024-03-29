Emekli zammı için %28'lik tablo çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya 18 bin 151 TL maaş + 10 puan ilave zam hesaplandı! En düşük 10.250 TL üstü alanlar...

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Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Erdoğan, "Temmuzda emekli maaşlarını masaya yatıracağız" dedi. Bu açıklama, emekliler arasında büyük bir merakla karşılandı. Emekli maaşlarına nasıl bir düzenleme yapılacağı ve ne kadar bir artış olacağı merak konusu haline geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.