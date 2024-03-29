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Emekli zammı için %28'lik tablo çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya 18 bin 151 TL maaş + 10 puan ilave zam hesaplandı! En düşük 10.250 TL üstü alanlar...

Emekliler, zam oranlarını merakla beklerken, ekonomik göstergeler ve tahminler ipuçları sunmaya devam ediyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon raporu ve yapılan anketler, emeklilerin maaşlarına yapılacak zam konusunda önemli bir perspektif sağlıyor. Mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 73 ile zirve yapacağı öngörüsü, dikkat çekici bir tabloyu beraberinde getiriyor. Bu tahminlere göre hesaplamalar yapıldığında, ilk 5 aylık enflasyonun yüzde 21 seviyelerinde olması bekleniyor. Peki, kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kuruşuna SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşları!

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Giriş Tarihi 29 Mart 2024, 06:36 Güncelleme 29 Mart 2024, 06:36
Emekli zammı için %28’lik tablo çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya 18 bin 151 TL maaş + 10 puan ilave zam hesaplandı! En düşük 10.250 TL üstü alanlar... 1

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Erdoğan, "Temmuzda emekli maaşlarını masaya yatıracağız" dedi. Bu açıklama, emekliler arasında büyük bir merakla karşılandı. Emekli maaşlarına nasıl bir düzenleme yapılacağı ve ne kadar bir artış olacağı merak konusu haline geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Emekli zammı için %28’lik tablo çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya 18 bin 151 TL maaş + 10 puan ilave zam hesaplandı! En düşük 10.250 TL üstü alanlar... 2

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da yaptığı konuşmada emeklilere müjde niteliğinde bir açıklamada bulundu.

Emekli zammı için %28’lik tablo çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya 18 bin 151 TL maaş + 10 puan ilave zam hesaplandı! En düşük 10.250 TL üstü alanlar... 3

"TEKRAR MASAYA YATIRACAĞIZ"

Başkan Erdoğan "Temmuz ayında, yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre, emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız." ifadelerini kullandı.

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