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Emekli zammı %26.61'e yükseldi! EYT, SSK, Bağ-Kur'lunun en düşük maaşı 18.750 TL olacak! 17-26 Temmuz arasında...

Temmuz ayı için milyonlarca kişi zam beklentisiyle Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verilerine odaklanmış durumda. Yapılan tahminler, memurlar ve memur emeklileri için en az %20, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise %25 oranında bir artış öngörüyor. İlk 5 aylık enflasyon oranı %22.72 olarak belirlenmişti ve TÜİK'in yarın açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verileri, Temmuz zamlarının netleşmesinde kritik bir rol oynayacak. Peki, en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte merak edilen maaş tablosu...

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 06:25 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 06:25
Emekli zammı %26.61’e yükseldi! EYT, SSK, Bağ-Kur’lunun en düşük maaşı 18.750 TL olacak! 17-26 Temmuz arasında... 1

Emekliler için heyecanla beklenen zam oranları çarşamba günü netleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranı kadar maaş artışı alacak. Bu artış, Temmuz 2024 zam oranını ve ek ödeme rakamlarını da yukarı çekecek. Ayrıca, en düşük emekli maaşı için iki farklı formül üzerinde çalışılıyor. İşte ek ödeme dahil emekli maaşı hesaplama tabloları ve ödeme takvimi ile ilgili detaylar.

Emekli zammı %26.61’e yükseldi! EYT, SSK, Bağ-Kur’lunun en düşük maaşı 18.750 TL olacak! 17-26 Temmuz arasında... 2

Milyonlarca kişi Temmuz zammı için nefeslerini tuttu. Gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yarın açıklayacağı enflasyon verilerine çevrildi. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 22.72 olarak gerçekleşmişti.

Emekli zammı %26.61’e yükseldi! EYT, SSK, Bağ-Kur’lunun en düşük maaşı 18.750 TL olacak! 17-26 Temmuz arasında... 3

TÜİK'in açıklayacağı Haziran ayı enflasyon oranı memurların, emeklilerin artışını ortaya koyacak. İlk 6 aylık enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayı zam oranı olacak.

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