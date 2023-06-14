Emekli ve memur maaşları erken mi yatacak? Haziran ayı 2023 emekli, memur, Emekli Sandığı maaşları ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi tarihleri belli mi? TAHSİS NO ile sorgula...
Haziran ayı emekli ve memur maaşlarının ne zaman yatacağı merak edildi. Kurban Bayramı öncesinde emekli maaşı ve bayram ikramiyelerini almak isteyen emeklilerin, tahsis numarasına göre maaş ödeme günleri belli oldu. Peki, Emekli ve memur maaşları erken mi yatacak? Haziran ayı 2023 emekli, memur, Emekli Sandığı maaşları ne zaman yatacak? Bayram ikramiye tarihleri belli mi? İşte merak edilenler...
14.06.2023 20:57 - Son Güncelleme: 14.06.2023 20:57
2023 emekli maaşı ödeme günleri ve bayram ikramiyeleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Peki, Emekli ve memur maaşları erken mi yatacak? Haziran ayı 2023 emekli, memur, Emekli Sandığı maaşları ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi tarihleri belli mi? İşte detaylar...
SGK tarafından verilen tahsis numaralarına göre, emekli maaşı ödeme günleri kolaylıkla öğrenilebiliyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı da emekliler tarafından sorgulanıyor. İşte ayrıntılar.
Buna göre; Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak.