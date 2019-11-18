Emekli olmak isteyenler dikkat! Bunu yapanın emekli maaşı düşüyor
Milyonlarca çalışan rahat ve huzurlu bir emeklilik hayali kuruyor. İsteğe bağlı sigorta ödemesi ile çalışmadan da emekli olunabiliyor. Ancak isteğe bağlı sigorta ödemesiyle emekli olma sürecinde, maaşınızı etkileyen bazı önemli unsurlar bulunuyor. İşte emekli maaşını etkileyen detaylar...
18.11.2019 08:30
- Son Güncelleme: 18.11.2019 08:30
Emeklilik çalışanların en büyük hayalidir. Emeklilik günlerine ilişkin planlar çalışanların önemli gündem maddesidir. Fakat bazen iş ortamındaki zorluklar, amirlerin olumsuz tutumları, iş arkadaşları ile ilişkiler gibi sebeplerle çalışmak işkence haline gelebilir.
Milliyet'in haberine göre bu gibi durumlarda çalışmadan emekli olmanın yolları aranır. İsteğe bağlı sigortalılık çalışmadan emekli olma imkânı sunar ve bu durumdaki kişiler için önemli bir fırsattır.
Bağ-Kur'lu sayılıyorlar
İsteğe bağlı sigortalılar 1 Ekim 2008 sonrası 4/b'li olarak değerlendirilmeye başlandılar. Bundan önce SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nın kendi kanunları uyarınca isteğe bağlı sigortalılık hükümleri bulunuyordu.
Fakat 1 Ekim 2008 sonrasında sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında birleştirilince, tek bir isteğe bağlı sigortalılık mekanizması söz konusu oldu. 1 Ekim 2008 sonrasında isteğe bağlı sigortalı olan kişiler 4/b, yani eski adıyla Bağ-Kur statüsünde değerlendiriliyorlar.
İsteğe bağlı sigortalılar 4/a'lılara göre daha uzun süre prim ödeyerek emekli oluyorlar ve emekli olduklarında 4/a'lılara göre daha düşük emekli aylığı alıyorlar. Bu durum nedeniyle isteğe bağlı sigortalı sayısı 2008 yılından itibaren önemli ölçüde azalmaya başladı.