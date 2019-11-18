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Bir devir kapanıyor! Atatürk Havalimanı'nda yıkım başladı

Milyonlarca yolcuya ve Türk sivil havacılığa 86 yıl boyunca hizmet eden Atatürk Havalimanı'nda kargo bölümünde yıkım işlemleri başladı. Kargo binasının çatısı sökülürken, yıkımın 2 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Yıkılan yapıdan elde edilen demir, kablo ve çatı malzemeleri israf edilmeyerek geri dönüşüm fabrikalarına gönderiliyor.

18.11.2019 10:32 - Son Güncelleme: 18.11.2019 10:32
Bir devir kapanıyor! Atatürk Havalimanı'nda yıkım başladı

86 yıl boyunca Türk sivil havacılığına ve milyonlarca yolcuya hizmet eden Atatürk Havalimanı kargo bölümünün bir kısmının yıkım işlemleri başladı. Yıkım işlemleri yapılırken havalimanında askeri uçaklar, özel jetler ve kargo uçakları kullanılmaya devam ediliyor.

Bir devir kapanıyor! Atatürk Havalimanı'nda yıkım başladı

Türkiye'de hava ulaşımının ilk başladığı nokta olan ve milyonlarca yolcuya ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı kargo bölümün bir kısmı yıkılmaya başlandı. Yeni havalimanına büyük göçün ardından sivil kullanıma kapatılan Atatürk Havalimanı, havadan çekilen görüntülerinde uçakların yanaşmak için yer bulamadığı peronların tamamen boş olduğu görüldü.

Bir devir kapanıyor! Atatürk Havalimanı'nda yıkım başladı

Havalimanında birkaç kargo uçağının olduğu pistin sonunda doğru olan kısmındaki kargo binasının bir bölümünün yıkılmaya başlandığı görülüyor. Kargo binasının çatısı sökülürken, demir iskeleti ise parçalara ayrılıyor. Yıkım işlemlerinin 2 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

Bir devir kapanıyor! Atatürk Havalimanı'nda yıkım başladı

Yıkılan yapıdan elde edilen demir, kablo ve çatı malzemeleri israf edilmeyerek geri dönüşüm fabrikalarına gönderiliyor. Havalimanının ticari uçuşların sona ermesinin ardından havalimanında sadece kargo uçukları, özel jetler ve askeri uçaklar kullanabiliyor. Saniyede 1 uçak iniş kalkışı ile 4 Eylül 2016'da rekor kıran Atatürk Havalimanı'na bugün sadece birkaç kargo uçağı iniyor. Öte yandan yıkım işlemleri, uçakların iniş ve kalkışlarında herhangi bir aksamaya neden olmuyor.

Bir devir kapanıyor! Atatürk Havalimanı'nda yıkım başladı

"HİÇBİR MALZEME İSRAF OLMUYOR"
SMC Yıkım ve Hafriyat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çubuk, "Atatürk Havalimanı'nın kargo bölümünün bir kısmını yıkımına başladık. 2 ay içerisinde kargo bölümünün belirlenen kısmının yıkımını bitirmeyi hedefliyoruz. 100 kişilik bir ekip ile yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Buradaki hiçbir malzeme israf olmuyor. Bütün demir, çatı ve diğer malzemeler geri dönüşüm fabrikalarına gönderiliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı, burasının tamamı yıkıldığı zaman millet bahçesi yapılacağını biliyoruz. Kısım kısım havalimanı önümüzdeki günlerde de yıkılacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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