Emekli olan EYT'lilere SGK toplu para ödemesi yapacak! Çifte aylıkla maaşlar ikiye katlanabilir!
Emeklilikte yaşa takılanların uzun senelerdir biriken problemlerinin çözümüne çok az bir zaman kaldı. Bu anlamda EYT planlaması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmaları bitirildi. EYT ile ilgili her geçen gün yeni detaylarda çıkmaya devam ediyor.
06.12.2022 14:27 - Son Güncelleme: 06.12.2022 15:13
EYT'de emekliliğin mecburi olup olmayacağına dair soruya cevap veren Faruk Erdem, "Türkiye'de sahip olunan meşru mevzuata göre emeklilik mecburi bir prosedür değil.
Emeklilikte yaşa takılanlar (eyt) ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, prim gün sayısı ne?