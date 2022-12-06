Emekli olan EYT’lilere SGK toplu para ödemesi yapacak! Çifte aylıkla maaşlar ikiye katlanabilir!

EYT ile ilgili olarak çok sayıda vatandaş gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu anlamda en fazla çift maaş alma ve toplu ödeme konusu ön plana çıkıyor. İlk kez emekli olacak EYT'liler bağlamında toplu para ödemesi uygulanacağı ifade edildi.