Emekli maaşına ilave zamla birlikte yatacak! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'na 11.250 TL piyangosu vurdu! Tahsis no sonu 0, 2,4,6,8 olanlar...

1 Bankalar, emekli promosyon kampanyaları için büyük çaba harcıyor ve rekabet kızışıyor. Şubat ayı itibariyle yenilenen banka promosyonları, emeklilere ek gelir fırsatı sunuyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik zam oranlarının artırılmasıyla birlikte, emekli maaşlarında önemli bir yükselme yaşandı. Bu artışla birlikte, bankalar da emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını yenileyerek çeşitli fırsatlar sunmaya başladı.

2 Öncelikle belirli bir maaş tutarına göre düzenlenen emekli promosyonları, emeklilerin banka tercihlerini gözden geçirmelerine ve daha avantajlı teklifleri değerlendirmelerine olanak tanıyor. İşte, bazı bankaların sunduğu emekli promosyonları ve detayları: