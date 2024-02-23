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Emekli maaşına ilave zamla birlikte yatacak! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'na 11.250 TL piyangosu vurdu! Tahsis no sonu 0, 2,4,6,8 olanlar...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik zam oranlarının artırılmasıyla birlikte, emekli maaşlarında önemli bir yükselme yaşandı. Bu artışla birlikte, bankalar da emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını yenileyerek çeşitli fırsatlar sunmaya başladı. Emekli promosyon kampanyaları, Şubat 2024 itibariyle yenilendi ve bankalar, milyonlarca emekliye ek gelir fırsatı sunmak için rekabeti kızıştırdı. Bu yeni dönemde, emeklilerin dikkatini çeken en önemli husus, 10 bin TL ve üzerindeki banka promosyonları oldu. İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankaların bir listesi...

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 08:25 Güncelleme 23 Şubat 2024, 08:25
Emekli maaşına ilave zamla birlikte yatacak! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’na 11.250 TL piyangosu vurdu! Tahsis no sonu 0, 2,4,6,8 olanlar... 1

Bankalar, emekli promosyon kampanyaları için büyük çaba harcıyor ve rekabet kızışıyor. Şubat ayı itibariyle yenilenen banka promosyonları, emeklilere ek gelir fırsatı sunuyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik zam oranlarının artırılmasıyla birlikte, emekli maaşlarında önemli bir yükselme yaşandı. Bu artışla birlikte, bankalar da emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını yenileyerek çeşitli fırsatlar sunmaya başladı.

Emekli maaşına ilave zamla birlikte yatacak! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’na 11.250 TL piyangosu vurdu! Tahsis no sonu 0, 2,4,6,8 olanlar... 2

Öncelikle belirli bir maaş tutarına göre düzenlenen emekli promosyonları, emeklilerin banka tercihlerini gözden geçirmelerine ve daha avantajlı teklifleri değerlendirmelerine olanak tanıyor. İşte, bazı bankaların sunduğu emekli promosyonları ve detayları:

Emekli maaşına ilave zamla birlikte yatacak! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’na 11.250 TL piyangosu vurdu! Tahsis no sonu 0, 2,4,6,8 olanlar... 3

ASGARİ EMEKLİ PROMOSYONU TUTARLARI

Maaşlara göre belirlenen banka promosyonları,

• Emekli aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000 TL
• 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 3.500 TL
• 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 4.500 TL
• 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 TL olarak belirlenmişti.

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