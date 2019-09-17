Emekliye faizsiz 6 bin 62 TL avans verilecek! İşte başvuru şartları

Emeklilere müjde üstüne müjde gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda SGK, SSK, Bağ-Kur emeklileri için 3 maaş ön ödeme ve 10 maaş kredi imkanı sağlanacak. Emeklilik için müracaat meydana getiren kişilere ön ödeme ödemesi yapılması için aylığının 90 gün içinde bağlanmamış olması gerekiyor ve bunun yanı sıra yazılı müracaat yapılması mecburi. Bu anlamda nakit problemi yaşayan vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvuruda bulunarak maaşının 3 katı ön ödeme ve 10 maaş kredi alabilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonrasında maaştan taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak. Peki,SGK SSK Bağkur emeklisi 3 maaş avans 10 maaş kredi nasıl alınır? Emekli 3 maaş faizsiz avans şartları neler? İşte detaylar...

17.09.2019 11:57 - Son Güncelleme: 17.09.2019 11:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





