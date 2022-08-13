Emekli maaşı alan herkese 1.750 + 5.000 TL! SGK, Bağkur, 4C toplam 6.750 TL promosyon ve ek ödeme! Garanti BBVA, İş Bankası, QNB Finansbank, Akbank...

Örneğin 750 TL promosyon ödemesi almış olan bir emekli, aynı bankada 1 yılını doldurdu ise farklı bir bankaya geçmesi durumunda mevcut maaş bankasına 500 TL'lik ödeme yaparak maaşını farklı bir bankaya taşıyabilir. 5.000 TL'lik promosyon ödemesinin 500 lirasının emekli maaşı alınan bankaya ödenmesi durumunda 4.500 lira gibi bir miktar emeklinin elinde kalmış olacak.