Emekli maaşı alan herkese 1.750 + 5.000 TL! SGK, Bağkur, 4C toplam 6.750 TL promosyon ve ek ödeme! Garanti BBVA, İş Bankası, QNB Finansbank, Akbank...
Promosyon ödemelerinde rakamlar yukarı çekildi. Bu nedenle birçok kişi promosyon ve ek ödemeler hakkında araştırmalara başladı. Emekli promosyon ödemelerine zam yapıldı. 5.000 TL ek koşulsuz, geri ödemesiz emekli vatandaşlara promosyon olarak ödeniyor. Maaş miktarının belirleyici olduğu ödemelerden, dul ve yetim aylığı alanlar da yararlanıyor. İki emekli maaşı alanların ödemeleri ise tek promosyon olarak toplam tutar üzerinden hesaplanıyor. Promosyon yarışını özel bankalar önde götürürken kamu bankalarında promosyon ödemelerine henüz artış yapılmadı. Özel bankalar 5 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yaparken kamu bankalarında en yüksek promosyon ödemesi 750 TL ile sınırlı kaldı. Peki, emekli promosyonları yattı mı? En yüksek promosyon hangi bankada? Emekli ek ödemeler ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında merak edilenler...
13.08.2022 17:25 - Son Güncelleme: 13.08.2022 17:25
Promosyon yarışında emekli aylıklarına gelecek zam miktarının belli olmasının adından promosyon ödemelerindeki artışın da sürmesi bekleniyor. Özellikle düşük promosyon almış olan vatandaşlar 5.000 TL'ye varan promosyon ödemelerinden nasıl yararlanabileceklerini merak ediyor. 3 yıllık taahhüt süresi dolmayanlar da banka değişikliği yaparak yüksek miktarda promsyon alabilirler.
Örneğin 750 TL promosyon ödemesi almış olan bir emekli, aynı bankada 1 yılını doldurdu ise farklı bir bankaya geçmesi durumunda mevcut maaş bankasına 500 TL'lik ödeme yaparak maaşını farklı bir bankaya taşıyabilir. 5.000 TL'lik promosyon ödemesinin 500 lirasının emekli maaşı alınan bankaya ödenmesi durumunda 4.500 lira gibi bir miktar emeklinin elinde kalmış olacak.