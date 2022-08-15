15 Ağustos'ta kapıda izdiham! Tarım Kredi market İNDRİMLİ ÜRÜNLER! Ayçiçek yağı, şeker, un fiyatlarını hiç böyle görmediniz! 33 farklı ürüne...
Tarım Kredi Kooperatifine ait marketlerde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla geçilecek indirimli fiyat uygulamasının detayları belli oldu. Tarım Kredi market fiyatları ne kadar? Tarım Kredi Market indirimi ne zaman? İşte merak edilenler...
Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar olacak:
Tarım Kredi Marketleri duyurdu İşte indirimli fiyat uygulamasına geçilecek tarih
"Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi."
İNDİRİM YAPILACAK BAZI ÜRÜNLERİN TAHMİNİ YENİ FİYATLARI
Bazı indirimli ürünlerin fiyatları hakkında tahminler şu şekilde paylaşıldı;
"Burgu makarna 11.90 lira civarında ve indirim gelmesiyle birlikte makarnanın fiyatı 8 lira olacak. 5 litrelik ayçiçek yağı 245 lira yaklaşık 185 lira olmasını bekliyoruz. Tam olgunlaştırılmış beyaz peynirin fiyatı oldukça düşecek. Şu an için 50 lira civarında olan 600 gram beyaz peynirin 40 liraya düşmesini bekliyoruz. Kuru fasulye 35.70 lira ve 25 lira olacak yeni fiyatıyla birlikte. Fiyatlar bu indirimle beraber daha da düşecek."
ET ÜRÜNLERİNDEKİ İNDİRİMLER AYRICA DUYURULACAK
Et ürünlerinde ise Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu ayrıca yapılacak.