15 Ağustos'ta kapıda izdiham! Tarım Kredi market İNDRİMLİ ÜRÜNLER! Ayçiçek yağı, şeker, un fiyatlarını hiç böyle görmediniz! 33 farklı ürüne...

İNDİRİM YAPILACAK BAZI ÜRÜNLERİN TAHMİNİ YENİ FİYATLARI

Bazı indirimli ürünlerin fiyatları hakkında tahminler şu şekilde paylaşıldı;

"Burgu makarna 11.90 lira civarında ve indirim gelmesiyle birlikte makarnanın fiyatı 8 lira olacak. 5 litrelik ayçiçek yağı 245 lira yaklaşık 185 lira olmasını bekliyoruz. Tam olgunlaştırılmış beyaz peynirin fiyatı oldukça düşecek. Şu an için 50 lira civarında olan 600 gram beyaz peynirin 40 liraya düşmesini bekliyoruz. Kuru fasulye 35.70 lira ve 25 lira olacak yeni fiyatıyla birlikte. Fiyatlar bu indirimle beraber daha da düşecek."