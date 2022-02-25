Emekli ikramiyesinde 3 formül! Emekliye 2.900 TL bayram ikramiyesi verilecek mi? 2022 emekli ikramiyesine zam mı yapılacak?
Ekonomi gündeminde en çok konuşulan konular arasında zamlar yer alıyor ve emekli ikramiyesinde 3 formül oldukça dikkat çekti. Asgari ücret, memur ve emekli zamlarının yapılmasıyla birlikte 2022 yılı Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin de artacağı haberleri büyük ilgi görüyor ve detaylar milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Peki Emekliye 2900 TL bayram ikramiyesi verilecek mi? 2022 emekli ikramiyesine zam mı yapılacak?
25.02.2022 12:07 - Son Güncelleme: 25.02.2022 12:07
Emekli ikramiyesinde 3 formül gündemde ve 1.100 TL olarak Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiyenin 2022 yılında artıp artmayacağı merak ediliyor. Emekliye 2900 TL bayram ikramiyesi verilecek mi? 2022 emekli ikramiyesine zam mı yapılacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Milyonlarca emekli vatandaşı yakından ilgilendiren bayram ikramiyelerine ilişkin son gelişmeler haberimizde yer alıyor.