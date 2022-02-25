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Haberler Ekonomi Emekli ikramiyesinde 3 formül! Emekliye 2.900 TL bayram ikramiyesi verilecek mi? 2022 emekli ikramiyesine zam mı yapılacak?

Emekli ikramiyesinde 3 formül! Emekliye 2.900 TL bayram ikramiyesi verilecek mi? 2022 emekli ikramiyesine zam mı yapılacak?

Ekonomi gündeminde en çok konuşulan konular arasında zamlar yer alıyor ve emekli ikramiyesinde 3 formül oldukça dikkat çekti. Asgari ücret, memur ve emekli zamlarının yapılmasıyla birlikte 2022 yılı Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin de artacağı haberleri büyük ilgi görüyor ve detaylar milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Peki Emekliye 2900 TL bayram ikramiyesi verilecek mi? 2022 emekli ikramiyesine zam mı yapılacak?

25.02.2022 12:07 - Son Güncelleme: 25.02.2022 12:07
Emekli ikramiyesinde 3 formül! Emekliye 2.900 TL bayram ikramiyesi verilecek mi? 2022 emekli ikramiyesine zam mı yapılacak?

Emekli ikramiyesinde 3 formül gündemde ve 1.100 TL olarak Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiyenin 2022 yılında artıp artmayacağı merak ediliyor. Emekliye 2900 TL bayram ikramiyesi verilecek mi? 2022 emekli ikramiyesine zam mı yapılacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Milyonlarca emekli vatandaşı yakından ilgilendiren bayram ikramiyelerine ilişkin son gelişmeler haberimizde yer alıyor.

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Emekli ikramiyesinde 3 formül! Emekliye 2.900 TL bayram ikramiyesi verilecek mi? 2022 emekli ikramiyesine zam mı yapılacak?

Bayram ikramiyeleri yaklaşırken bakanlık 3 formülü masaya taşıdı. Enflasyonu yeniden değerleme oranı göz önüne alındığında ikramiyelerde emeklilerin yüzünü gülderecek bir artış bekleniyor.

Emekli ikramiyesinde 3 formül! Emekliye 2.900 TL bayram ikramiyesi verilecek mi? 2022 emekli ikramiyesine zam mı yapılacak?

Her sene Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere verilen ikramiyeler geçtiğimiz yıl gelen zamla beraber 1100 TL'ye yükselmişti. Emekliler bu yıl da artış beklentisi içine girdi.

Emekli ikramiyesinde 3 formül! Emekliye 2.900 TL bayram ikramiyesi verilecek mi? 2022 emekli ikramiyesine zam mı yapılacak?

Bilindiği üzere bu yıl asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmelerle maaşlara rekor seviyede artış yapılmıştı

Emekli ikramiyesinde 3 formül! Emekliye 2.900 TL bayram ikramiyesi verilecek mi? 2022 emekli ikramiyesine zam mı yapılacak?

Bu yılın ilk ikramiyesinin Nisan ayı sonunda verilmesi beklenirken, artışla ilgili olarak 3 ayrı formül masada yer alıyor:

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