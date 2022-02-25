Emekli ikramiyesinde 3 formül! Emekliye 2.900 TL bayram ikramiyesi verilecek mi? 2022 emekli ikramiyesine zam mı yapılacak?

Emekli ikramiyesinde 3 formül gündemde ve 1.100 TL olarak Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiyenin 2022 yılında artıp artmayacağı merak ediliyor. Emekliye 2900 TL bayram ikramiyesi verilecek mi? 2022 emekli ikramiyesine zam mı yapılacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Milyonlarca emekli vatandaşı yakından ilgilendiren bayram ikramiyelerine ilişkin son gelişmeler haberimizde yer alıyor.