Emekli, EYT’li, SSK’lı işçi, memur, dul, yetim, emekli yakınlarının tümüne yanıt! 1964-1965-1966 doğumlu, 1998-1999 tarihinde ilk defa sigortalı olanlar...

Merhaba ben 09/04/2018 tarihinde bir önceki çalıştığım kurumdan istifa ettim. Dilekçem karşılığında o gün sonunda işten ayrılabileceğim iletildi. İçerde 7 günlük kullanılmamış izin günüm bulunuyordu. Ayın sonunda maaşım yattı sadece 9 günlük maaş param yatırılmıştı. İçerdeki izin paramın kendim istifa ettiğim için ödenmeyeceği iletildi . Ben daha öncesinde de istifa ettim başka bir firmadan o gün iş akdim fesih edildi ve içerdeki izin paramı da yatırdılar. Bununla ilgili bir değişiklik mevcut mudur ? Bigilerinizi rica ederim.