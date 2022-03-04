Emekli bayram ikramiyesi jesti! Ramazan bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesinde yeni zam oranları! Düğmeye basıldı mı?

Türkiye'de her yıl Ramazan ve Kurban bayramında emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri kapsamında yeni zam talepleri gündeme geldi. 2018 yılında ödenmeye başlayan bayram ikramiyeleri kapsamında sadece emekliler değil aynı zamanda birçok farklı gruptan vatandaş da bu ödemelerden yararlanabiliyor. 1.100 TL olarak geçtiğimiz yıldan itibaren zamlı olarak verilmeye başlayan emekli ikramiyelerinde 2022 yılı itibariyle artış beklentisi oluşmuş durumda.