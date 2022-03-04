Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Emekli bayram ikramiyesi jesti! Ramazan bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesinde yeni zam oranları! Düğmeye basıldı mı?

Emekli bayram ikramiyesi jesti! Ramazan bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesinde yeni zam oranları! Düğmeye basıldı mı?

Emekliler bayram ikramiyelerini tetkik devam ediyor. Yılda iki defa toplamda 2.200 TL olarak verdiği bayram ikramiyelerinin artırılması bekleniyor. Emekli maaşlarına oluşturulan 2022 zammı ardından bayram ikramiyelerinde de zam beklentisi oluştu. 2 Mayıs'tan evveli yapılması beklenilen emekli bayram ikramiyelerinde ise hala net bir rakam belirlenmiş değil. Genellikle çoğalan gereksinimleri amacıyla ikramiye zammını merakla bekleyen milyonlarca vatandaş, 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar sorusunu yöneltmeye başladı. İşte emekli bayram ikramiyelerinde son gelişmeler

takvim.com.tr
04.03.2022 09:10 - Son Güncelleme: 04.03.2022 09:10
Emekli bayram ikramiyesi jesti! Ramazan bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesinde yeni zam oranları! Düğmeye basıldı mı?

Türkiye'de her yıl Ramazan ve Kurban bayramında emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri kapsamında yeni zam talepleri gündeme geldi. 2018 yılında ödenmeye başlayan bayram ikramiyeleri kapsamında sadece emekliler değil aynı zamanda birçok farklı gruptan vatandaş da bu ödemelerden yararlanabiliyor. 1.100 TL olarak geçtiğimiz yıldan itibaren zamlı olarak verilmeye başlayan emekli ikramiyelerinde 2022 yılı itibariyle artış beklentisi oluşmuş durumda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekli bayram ikramiyesi jesti! Ramazan bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesinde yeni zam oranları! Düğmeye basıldı mı?

2022 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar?

Ramazan bayramına az bir süre kala milyonlarca vatandaş bayram öncesinde ne kadar bayram ikramiyesi alacağını merak etmeye başladı. 2018 yılında başlatılan ikramiye uygulaması kapsamında 1.000 TL olarak verilen ikramiyeler, geçtiğimiz yıl 100 TL artışla 1.100 TL olarak ödenemeye başlamıştı.

Emekli bayram ikramiyesi jesti! Ramazan bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesinde yeni zam oranları! Düğmeye basıldı mı?

2022 yılında ise bu oranın üzerine çıkılması bekleniyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan uzmanlar ise farklı formüllerin uygulanabileceğini aktardılar.

Emekli bayram ikramiyesi jesti! Ramazan bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesinde yeni zam oranları! Düğmeye basıldı mı?

Emekli İkramiyeleri 2.500 TL'ye Çıkabilir!

Türkiye'de bir yandan pandemi etkisi diğer yandan küresel ekonomik sorunlar ve jeopolitik gerilimler sonucu ortaya çıkan fiyat artışları, kur farkı ve enflasyon gibi nedenlerle ciddi boyutlara ulaşmış durumda.

Emekli bayram ikramiyesi jesti! Ramazan bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesinde yeni zam oranları! Düğmeye basıldı mı?

Birçok alanda görülen yüksek fiyatlar haliyle başta emekli maaşları olmak üzere birçok kesimde maaş artışı beklentilerine neden oldu. Diğer yandan emekliler ise bayramlarda ödenen ikramiyelerin artırılmasını bekliyor.

SON DAKİKA