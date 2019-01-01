Emekli 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Emekli zam oranı belli oldu mu?

Emekli zammı için geri sayım başladı. 12 milyondan fazla emekli uzun süredir 2019'daki zam oranının ne kadar olacağını merak ediyor. Emekli 2019 Ocak zammı için yıllık enflasyon rakamı belirleyici olacak. Peki ama emekli zammı ne kadar olacak? Emekliye yüzde kaç zam yapılacak? Memur emeklilerine ne kadar zam yapılacak? İşte emeklilerin merakla beklediği zam müjdesi ile ilgili detaylar...