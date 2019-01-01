Emekli 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Emekli zam oranı belli oldu mu?
Emekli zammı ne zaman açıklanacak? Yaklaşık 12 milyon emekli 2019 yılının gelmesi ile birlikte maaşlarına gelecek olan zammın ne kadar olacağını merak ediyor. Yıllık enflasyon rakamının belli olması ile birlikte emeklilerin 2019 Ocak zammı da açıklanacak. Peki ama emekli 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Emekli 2019 Ocak zam oranı ne olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur emeklilerine ne kadar zam yapılacak? Memur emeklisi zammı enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte emekli zammı ile ilgili son gelişmeler...
Emekli zammı için geri sayım başladı. 12 milyondan fazla emekli uzun süredir 2019'daki zam oranının ne kadar olacağını merak ediyor. Emekli 2019 Ocak zammı için yıllık enflasyon rakamı belirleyici olacak. Peki ama emekli zammı ne kadar olacak? Emekliye yüzde kaç zam yapılacak? Memur emeklilerine ne kadar zam yapılacak? İşte emeklilerin merakla beklediği zam müjdesi ile ilgili detaylar...
EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?
Emeklilerin zam oranı TÜİK tarafından açıklanacak olan yıllık enflasyon rakamı ile birlikte netlik kazanacak. TÜİK'in açıklayacağı rakamda Temmuz-Aralık ayları arasında gerçekleşen enflasyon rakamı emeklinin zam oranını belirleyecek. Son Kasım ayı enflasyon rakamında Temmuz-Kasım arasındaki 5 aylık döneme ait enflasyon rakamı yüzde 10,64 olmuştu.