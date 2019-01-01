2019'da hepsi değişecek! İşte yeni yılla birlikte gelen yenilikler...

Yapılan yasal düzenlemeye göre, bu yıl itibariyle sigarada tek tip pakete geçilecek.



Sigara markası, paketin sadece bir yüzeyine ve bu yüzeyin yüzde 5'ini aşmayacak şekilde yazılacak.



Paketlerin üzerine markanın logosu, simgesi veya işaretleri konulamayacak. Bu kurallar, birden fazla paketi bir arada bulunduran tütün ürünleri kutuları için de geçerli olacak. Tek tip olarak tasarlanan sigara paketleri ile ilgili hususlar, hazırlanan yönetmelikle düzenlenecek.