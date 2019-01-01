2019'da hepsi değişecek! İşte yeni yılla birlikte gelen yenilikler...
Yeni yıl ile birlikte hayatımızda birçok şey de değişecek. Bugünden itibaren alışverişlerde kullanılan naylon poşetlerden 25 kuruş alınacak; doğalgaz ve elektriğe yüzde 10 indirim gelecek. 5-9 arası çalışanı bulunan iş yerlerinde de bireysel emeklilik sistemi başlayacak. İşte 2019'la birlikte hayatımıza giren yenilikler...
Bugünden itibaren naylon poşetlerden 25 kuruş alınacak, elektrik ve doğalgaza yüzde 10 indirim gelecek.
Genel sağlık sigortasında da gelir testi yaptırmayan ve borcu bulunanlar artık sağlık hizmeti alamayacak. Sigarada tek tip pakete geçilecek. 5-9 çalışanı olan işyerlerinde bireysel emeklilik başlayacak.
Üretim ve kullanım süresi dakikalar, doğada yok olması 500 yıl süren naylon kullanımını azaltmak için poşetler bugünden itibaren 25 kuruşa satılacak.
Poşet satışı alışveriş fişinde de yer alacak. Yeni üretilen tüm poşetler barkodlu olacak. Ancak firmalara ellerindeki barkodsuz poşetleri kullanabilmeleri için 31 Mart'a kadar süre tanındı.
Yine tekstil alışverişlerinde verilen çok kullanımlık poşetler, petshoplardaki canlı sucul hayvan satışında ve bazı bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler, kuru temizleme, lostra ve benzeri iş yerleri gibi sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde verilen poşetler, kargo poşetleri ile gümrüksüz mağazalarda kullanılan, uzaktan satışlar dahil ücretsiz olmaya devam edecek.
Yapılan yasal düzenlemeye göre, bu yıl itibariyle sigarada tek tip pakete geçilecek.
Sigara markası, paketin sadece bir yüzeyine ve bu yüzeyin yüzde 5'ini aşmayacak şekilde yazılacak.
Paketlerin üzerine markanın logosu, simgesi veya işaretleri konulamayacak. Bu kurallar, birden fazla paketi bir arada bulunduran tütün ürünleri kutuları için de geçerli olacak. Tek tip olarak tasarlanan sigara paketleri ile ilgili hususlar, hazırlanan yönetmelikle düzenlenecek.