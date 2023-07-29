Elinde altın olan o tarihi unutmasın! Kuyumcuların gram altın tahmini piyasayı ters düz etti! İslam Memiş ise yeni rakamı söyledi! İşte 14-18-24 ayar altın bilezik fiyatları

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Altın, uzun yıllardır yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için güvenli bir liman olarak görülmüştür. Özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde altın, değerini koruma özelliği nedeniyle tercih edilen bir yatırım aracıdır. Bu nedenle, altın fiyatlarındaki değişimlerin yakından takip edilmesi önemlidir. Kuyumcular, gram altın fiyatının bin 700 lira, çeyrek altının 2 bin 900 lira, yarım altının 5 bin 800 lira ve tam altının ise 10 bin 600 lira civarında seyrettiğini açıkladı. Bu anlamda altın fiyatlarının düşme ihtimalinin olmadığını ortaya koyuyorlar. Öte yandan, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in tahminlerine göre, 2023 yıl sonunda gram altın fiyatının 1.900 TL olması beklenirken, 2024 yılında ise 2.200 TL seviyesini görebileceği ifade edilmiştir.