Elektrik faturası uçtuysa bu 10 hataya dikkat! Ücreti %50 düşürmenin yolu

Her ay yüksek gelen elektrik faturalarından bıktıysanız, çözüm sandığınızdan daha yakın olabilir. Evde yapacağınız küçük değişikliklerle faturaları yarı yarıya düşürmek mümkün.

🏠 ENERJİ TÜKETİMİNİ AZALTMANIN YOLLARI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın da desteklediği tasarruf önlemleri şu şekilde sıralanıyor: Binalarda dış cephe yalıtımı yapılmasıyla ısı kaybı engelleniyor, enerji tüketimi %50'ye kadar azalıyor.

LED ampul kullanımı, akkor ampullere kıyasla daha düşük enerji tüketiyor, daha uzun ömürlü oluyor.

Elektronik cihazların prizden çıkarılması , bekleme (stand-by) modunda harcanan gizli elektriği önlüyor.

Buzdolabının doğru sıcaklıkta çalışması (+4°C) ve ısı kaynaklarından uzak konumlandırılması enerji tasarrufu sağlıyor.

🧺 BEYAZ EŞYADA BİLİNÇLİ KULLANIM ŞART Evde en çok enerji tüketen aletler arasında yer alan çamaşır ve bulaşık makinelerinde de tasarruf mümkün. Uzmanlara göre; Çamaşır makineleri tam dolu çalıştırılmalı ve 40°C yerine 30°C programı tercih edilmeli.

Bulaşık makineleri düşük sıcaklıkta ve ekonomik programda çalıştırılmalı.

Yemek pişirirken tencereye uygun ocak gözü kullanılmalı.