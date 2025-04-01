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Elektrik faturası uçtuysa bu 10 hataya dikkat! Ücreti %50 düşürmenin yolu

Enerji fiyatlarının yükselmesi ve kış aylarının etkisini artırmasıyla birlikte, elektrik faturaları da aile bütçelerini zorlamaya başladı. Ancak doğru yöntemlerle faturaları yarı yarıya düşürmek mümkün! İşte hem pratik hem de bilimsel temellere dayanan enerji tasarrufu önerileri…

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Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 16:12 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 16:12
Elektrik faturası uçtuysa bu 10 hataya dikkat! Ücreti %50 düşürmenin yolu

Her ay yüksek gelen elektrik faturalarından bıktıysanız, çözüm sandığınızdan daha yakın olabilir. Evde yapacağınız küçük değişikliklerle faturaları yarı yarıya düşürmek mümkün.

Elektrik faturası uçtuysa bu 10 hataya dikkat! Ücreti %50 düşürmenin yolu

🏠 ENERJİ TÜKETİMİNİ AZALTMANIN YOLLARI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın da desteklediği tasarruf önlemleri şu şekilde sıralanıyor:

  • Binalarda dış cephe yalıtımı yapılmasıyla ısı kaybı engelleniyor, enerji tüketimi %50'ye kadar azalıyor.

  • LED ampul kullanımı, akkor ampullere kıyasla daha düşük enerji tüketiyor, daha uzun ömürlü oluyor.

Elektrik faturası uçtuysa bu 10 hataya dikkat! Ücreti %50 düşürmenin yolu

  • Elektronik cihazların prizden çıkarılması, bekleme (stand-by) modunda harcanan gizli elektriği önlüyor.

  • Buzdolabının doğru sıcaklıkta çalışması (+4°C) ve ısı kaynaklarından uzak konumlandırılması enerji tasarrufu sağlıyor.

Elektrik faturası uçtuysa bu 10 hataya dikkat! Ücreti %50 düşürmenin yolu

🧺 BEYAZ EŞYADA BİLİNÇLİ KULLANIM ŞART

Evde en çok enerji tüketen aletler arasında yer alan çamaşır ve bulaşık makinelerinde de tasarruf mümkün. Uzmanlara göre;

  • Çamaşır makineleri tam dolu çalıştırılmalı ve 40°C yerine 30°C programı tercih edilmeli.

  • Bulaşık makineleri düşük sıcaklıkta ve ekonomik programda çalıştırılmalı.

  • Yemek pişirirken tencereye uygun ocak gözü kullanılmalı.

Elektrik faturası uçtuysa bu 10 hataya dikkat! Ücreti %50 düşürmenin yolu

📉 ENERJİ FATURASINI YARIYA DÜŞÜRMEK MÜMKÜN

Enerji verimliliği üzerine küresel ölçekte çalışmalar yürüten Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) uzmanlarından Dr. Michael Reiter, hane bazında alınacak basit önlemlerle elektrik ve doğal gaz faturalarının toplamda %50'ye varan oranda azaltılabileceğini ifade ediyor. Reiter, "Enerji tasarrufu sadece bireylerin cebine yansımıyor, aynı zamanda enerji ithalatına olan bağımlılığı azaltarak ülkelerin dış ticaret dengesine de olumlu katkı sağlıyor" değerlendirmesinde bulunuyor.

Fotoğraflar: AA