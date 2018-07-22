Yol Durumu

Ek gösterge gecikirse emeklilik ertelenecek

Mayıs ayında öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri ile idarecilere 3600 ek gösterge müjdesi açıklandı. Bu mesleklerde çalışanlar, daha yüksek ikramiye almak için emeklilik kararlarını erteledi. Bir hafta içinde yasal düzenleme yapılmadığı takdirde öğretmenler emeklilik için gelecek yılın yazını beklemek zorunda kalacak. 3600 ek göstergelerin katkısı arttırılırken ikramiyelerindeki fark 29 bin liraya dek çıkabilecek

21 Temmuz 2018 Cumartesi, 10:44:38 Güncelleme: 10:48:16
Ek gösterge gecikirse emeklilik ertelenecek
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Ek gösterge gecikirse emeklilik ertelenecek

Yaklaşık 20 bin öğretmen emeklilik dilekçesi için 3600 ek göstergeyi bekliyor. Yasa bir hafta içinde çıkmazsa öğretmenler bu yıl emekli olamayacak.

Ek gösterge gecikirse emeklilik ertelenecek
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Ek gösterge gecikirse emeklilik ertelenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge müjdesini 25 Mayıs'ta açıkladı. 1.5 milyon çalışan ve 500 bini aşkın emekliyi ilgilendiren düzenlemenin yasayla yapılması bekleniyor.

Ek gösterge gecikirse emeklilik ertelenecek
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Ek gösterge gecikirse emeklilik ertelenecek


Habertürk'ün haberine göre çalışma Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı, 3600 ek göstergenin ayrıntıları üzerinde iki aydır hummalı bir çalışma yürütüyor.

Ek gösterge gecikirse emeklilik ertelenecek
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Ek gösterge gecikirse emeklilik ertelenecek

Yaklaşık 2 milyon kişi, düzenlemenin ne zaman hayata geçeceğini merak ediyor.

Ek gösterge gecikirse emeklilik ertelenecek
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Ek gösterge gecikirse emeklilik ertelenecek

3600 GÖSTERGENİN KATKISI ARTTI
Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 8.67 oranında artış yapıldı. Bu artışla 3600 ek göstergenin emekli aylıkları ve ikramiyesine katkısı daha da arttı.

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