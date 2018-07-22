Ek gösterge gecikirse emeklilik ertelenecek
Mayıs ayında öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri ile idarecilere 3600 ek gösterge müjdesi açıklandı. Bu mesleklerde çalışanlar, daha yüksek ikramiye almak için emeklilik kararlarını erteledi. Bir hafta içinde yasal düzenleme yapılmadığı takdirde öğretmenler emeklilik için gelecek yılın yazını beklemek zorunda kalacak. 3600 ek göstergelerin katkısı arttırılırken ikramiyelerindeki fark 29 bin liraya dek çıkabilecek
21 Temmuz 2018 Cumartesi, 10:44:38 Güncelleme: 10:48:16
Ek gösterge gecikirse emeklilik ertelenecek
Ek gösterge gecikirse emeklilik ertelenecek
Ek gösterge gecikirse emeklilik ertelenecek
Ek gösterge gecikirse emeklilik ertelenecek
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