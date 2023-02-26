EGM duyurdu: 18 bin 235 TL maaşla 10.000 polis alımı yapılacak! KPSS'li KPSS'siz! 18-30 yaş arası adaylar dikkat! O illerde...

2023 Polis alımı detayları gündemde yer alıyor. Polis alımı 2023 başvurularının başlayacağı tarih için beklentiler yoğunlaştı. "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 10 bin polis alımı yapacak.